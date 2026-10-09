צבא ארצות הברית והפנטגון השלימו לאחרונה את גיבושה של תוכנית מבצעית נרחבת למתקפה אינטנסיבית נגד יעדים אסטרטגיים באיראן. חרף ההיערכות הצבאית המאסיבית והסלמה בתקיפות האיראניות באזור, נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ממשיך להפגין זהירות ודחה כבר חמש הצעות שונות לפעולה צבאית.

הנשיא הבהיר פומבית כי לא תתבצע שום תקיפה לפני בחירות האמצע לקונגרס שייערכו ב-3 בנובמבר. "אנחנו מקיימים דיונים פרודוקטיביים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן", כתב טראמפ ברשת החברתית Truth Social. "לא נתקוף את איראן בשום שלב לפני בחירות האמצע שייערכו בארצות הברית ב-3 בנובמבר".

על פי גורמים אמריקנים, שצוטטו ב'ניו יורק טיימס', הפנטגון גיבש תוכנית למבצע קצר ועוצמתי שיימשך כשלושה ימים בלבד. בדיונים ביטחוניים שנערכו בקמפ דייוויד בהובלת סגן הנשיא ג'יי די ואנס ובמעורבות שר ההגנה פיט הגסת', הוחלט כי התקיפות יתמקדו במערכי הטילים והכטב"מים של איראן, מתקני אנרגיה, ותשתיות פיקוד של משמרות המהפכה.

הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) להשלים באופן מיידי את ההיערכות לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן, כך דווח ב'חדשות 12'. מקורות אמריקנים וישראליים התבטאו כי חידוש הלחימה עשוי להתרחש עוד לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואף לפני הבחירות הכלליות בישראל.

בכירים בסביבתו של הנשיא חלוקים בדעתם לגבי העיתוי. חלקם תומכים בהמתנה כדי לאלץ את טהרן לוויתורים משמעותיים מבלי לגרור את האזור למלחמה כוללת. טראמפ הדגיש בהודעתו כי איראן נמצאת במצב גרוע מבחינה כלכלית וצבאית, וכי המצור יישאר בתוקף מלא.

במקביל למגעים המדיניים, צבא ארצות הברית מבצע פריסת כוחות חריגה בהיקפה שלא נראתה במזרח התיכון מאז הפלישה לעיראק בשנת 2003. בסוף חודש אוקטובר צפויות לשהות באזור שלוש נושאות מטוסים אמריקניות - "תיאודור רוזוולט", "ג'ורג' וושינגטון" ו"ג'ורג' ה.וו בוש". כלי שיט אלו מלווים בספינות מלחמה, מאות מטוסי קרב, ויותר מ-20 אלף מלחים ונחתים.