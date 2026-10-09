מבזקים נוספים
בשידור חי: המחבל מפורט הוד יוצא להורג על ידי כיתת יורים, לעיני כל ארה"ב
נידאל חסן רצח 13 חיילים בבסיס צבאי ב-2009 • טראמפ אישר את ההוצאה להורג הראשונה מאז 1961 | צעד דרמטי של הפנטגון (בעולם)כיכר השבת
סקר מפתיע: אם רק הצעירים יצביעו, כמה יקבלו המפלגות החרדיות?
סקר ynet בקרב 543 צעירים בני 18-22 מגלה מפה פוליטית שונה לחלוטין • ביחד, עוצמה יהודית וישר! מובילות עם 16-15 מנדטים | הציבור החרדי עוברת את אחוז החסימה (פוליטי מדיני)כיכר השבת
התחזית: עליה קלה במידות החום - וצפי לגשמים מקומיים קלים
תחזית מזג האוויר העדכנית מלמדת כי החורף כבר בדרכו, עם רוחות ערות, עננים וגשם (בארץ)כיכר השבת
"מכללים את החרדים ואתם תתנו לי לדבר!"; הפאנל הסוער של ישי כהן בחדשות 12 | צפו
פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח אמש באולפן 'חדשות 12' והתייחס לסערת הפגנות 'הפלג' בעקובת מעצר תלמידי הישיבות ובאולפן התפתח עימות סוער סביב הכללת הציבור החרדי | הבוקר התראיין ישי כהן לתוכניתה בוקר של 'קשת 12' והתייחס שוב להכללות • צפו (חרדים)יאיר טוקר
רוכב קורקינט חשמלי נפצע קשה בתאונה בתל אביב
גבר כבן 20 נפצע קשה בתאונת קורקינט חשמלי בדרך מנחם בגין בתל אביב. האירוע התרחש בשעה 02:32 בלילה. צוותי מד"א העניקו לפצוע טיפול רפואי בשל חבלת ראש ופינו אותו לבית החולים איכילוב במצב קשה.קובי רוזן
רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונה עצמית בכביש 651
רוכב אופנוע כבן 40 נפצע באורח בינוני עד קשה בתאונה עצמית בכביש 651 בין פרדס חנה לקיסריה. הרוכב סבל מפציעות קשות בראשו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
רכב התהפך באופקים: גבר בן 30 פונה במצב בינוני
רכב התהפך בשעה 22:08 בדרך משה כחלון באופקים. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לגבר כבן 30 שסבל מחבלה רב מערכתית ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני.קובי רוזן
אחרי הפיגוע בטיסה, נזכרתי במה ששמעתי מהרבי מליובאוויטש לפני 40 שנה
הרב אשר פרקש מחבר את ההצלה המופלאה בחג הסוכות לפרשת בראשית • מה לוקחים איתנו מתשרי אל השגרה? • "בשבילי נברא העולם" - מה באמת מחייב אותנו המשפט הזה? • צפו בשיעור המיוחד לפרשת בראשית (בארץ)הרב אשר פרקש