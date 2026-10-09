רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה בכביש 50 בירושלים

מבזקים נוספים
צעיר בן 26 נפצע קשה במשחק כדורגל בתל אביב
צעיר כבן 26 נפצע באורח קשה במהלך משחק כדורגל בשדרות רוקח בתל אביב. לפי חובשי איחוד הצלה, הצעיר סבל מחבלות בראשו. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה ופונה לבית החולים איכילוב במצב קשה.קובי רוזן
גולן: חיסול חמינאי היה טעות שלא משרתת את האינטרסים של ישראל
יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, הצהיר כי לדעתו חיסול המנהיג האיראני עלי חמינאי היה טעות. "אני חושב באופן חד משמעי שחיסול חמינאי היה טעות. זה לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל", אמר גולן.כיכר השבת
"אסור שהזיכרון יישאר רק כאב": מה קרה בטקס המרגש בברלין?
כ-200 איש התכנסו בבית הכנסת המרכזי בברלין למעמד תפילה וזיכרון • הרב טייכטל: "הזוועות חייבות להפוך לזרז" | הדלקת 12 נרות בידי נציגי החברה הגרמנית (חדשות)כיכר השבת
צה"ל השמיד 4 מחסני נשק של חמאס וגא"פ ברחבי עזה
כוחות צה"ל ושב"כ תקפו אתמול במספר מרחבים ברצועה • במחסנים אוחסנו רקטות, מטענים ומרגמות | התקיפות הממוקדות (צבא וביטחון)ב. ניסני
נער בן 15 נפצע בינוני בתאונה בין קורקינט לאוטובוס בבית שמש
רוכב קורקינט חשמלי בן 15 נפצע באורח בינוני בתאונה עם אוטובוס ברחוב אליהו הנביא בבית שמש. הנער נחבל בפלג גופו העליון. חובשי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לחדר טראומה בבית החולים הדסה עין כרם.קובי רוזן
הרשות הפלסטינית דחתה את הבחירות: "התנאים החמירו"
אבו מאזן הודיע לצרפת על דחיית הבחירות המחוקקות • "התנאים החמירו ברחבי השטחים הפלסטיניים" | ההחלטה הרשמית (חדשות)כיכר השבת
גדולי הרבנים הספידו; תיעוד דומע מהלוויית הרבנית כהן ע"ה
המונים, בראשות גדולי הרבנים ליוו למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת שושנה כהן ע"ה • בניה הרבנים הספידו בבכי וציינו את האמונת חכמים שהשרישה בהם כל השנים • תיעוד וסיקור דומע (חרדים)איציק אוחנה
מגל מתנצל בפני משפחת ביבס: 'לא הייתה לי כוונה לפגוע'
מגיש 'הפטריוטים' נפגש עם דוד ובן דוד של שירי ביבס • הודה כי פגע במשפחות אך טען שהדברים הוצאו מהקשרם | 'זה יצא רע מאוד' (חדשות)יאיר טוקר