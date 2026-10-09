"אסור שהזיכרון יישאר רק כאב": מה קרה בטקס המרגש בברלין?

כ-200 איש התכנסו בבית הכנסת המרכזי בברלין למעמד תפילה וזיכרון מיוחד, לציון שלוש שנים לטבח הנורא של שבעה באוקטובר. האירוע נערך ביוזמת רבה של ברלין הרב יהודה טייכטל, והשתתפו בו בכירים מהמערכת הפוליטית והציבורית בגרמניה, נציגים דיפלומטיים, אנשי אקדמיה, לצד חברי הקהילה היהודית.

בין המשתתפים היו שגריר ישראל בגרמניה רון פרושאור, נשיאת הפרלמנט של ברלין, סנאטורים בכירים, לצד נציגים רבים של הממשל הפדרלי והבונדסטאג, מזכירי מדינה, נציגי מפלגות, ראשי מוסדות אקדמיים, קרנות ואישי ציבור.

המעמד נפתח ברגע מרגש במיוחד, כאשר החזן ארי זלזינסקי שר את "אני מאמין". בדברי הפתיחה התייחס הרב טייכטל לכאב העצום שנושא עמו הזיכרון מיום מטלטל זה, אך הדגיש כי אסור שהזיכרון יישאר רק מקור של כאב וצער.

"הזוועות הנוראות שאירעו ביום הזה אינן יכולות להישאר רק מקור לכאב ולייסורים", אמר הרב טייכטל, "עליהן להפוך לזרז שמניע אותנו קדימה, להיות גאים יותר בזהות היהודית שלנו, לחיות אותה בגלוי ובעוצמה רבה יותר, ולהפוך את הזיכרון למעשים של אור וטוב".

לדבריו, התשובה לחושך היא הוספת אור - "יותר גאווה יהודית, יותר חיים יהודיים ויותר מעשים טובים".

שגריר ישראל בגרמניה, רון פרושאור, נשא דברים על משמעותו ההיסטורית של שבעה באוקטובר, על הפצע שהותיר היום הזה בישראל ובעם היהודי ועל הלקחים שיש לשאת ממנו אל העתיד. הוא הדגיש כי "שבעה באוקטובר יישאר חקוק לעד בהיסטוריה של מדינת ישראל ושל העם היהודי".

לאחר מכן נערכו שלוש תפילות. את התפילה הראשונה נשא הרב יוסי אלפרן, מנהל המרכז הישראלי של חב"ד בברלין, שבני משפחתו חוו מקרוב את אירועי שבעה באוקטובר והשלכותיהם. תפילה נוספת נשא השגריר פרושאור, ואת התפילה השלישית נשאו תלמידי בית הספר היהודי.

אחד מרגעי השיא של המעמד היה הדלקת שנים-עשר נרות בידי שנים-עשר נציגים של החברה, שנבחרו כסמל לאנשים שבמעשיהם, במסירותם ובעמידתם לצד הקהילה היהודית הפכו למקורות של אור בתקופה של חושך.

בתום הטקס הוזמן כל אחד מהמשתתפים להדליק בעצמו נר ולקבל על עצמו מעשה טוב, כדי להפוך את הזיכרון לא רק למחשבה על העבר, אלא למחויבות מעשית לעתיד.