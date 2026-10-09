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תקיפות ברצועה

צה"ל השמיד 4 מחסני נשק של חמאס וגא"פ ברחבי עזה

כוחות צה"ל ושב"כ תקפו אתמול במספר מרחבים ברצועה • במחסנים אוחסנו רקטות, מטענים ומרגמות | התקיפות הממוקדות (צבא וביטחון)

בנ
ב. ניסני
כיכר השבת |
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ושב"כ תקפו אתמול (חמישי) במספר מרחבים ברחבי רצועת עזה והשמידו מהאוויר ארבעה מחסני אמצעי לחימה של ארגוני הטרור וגא"פ. על פי הנמסר מדובר צה"ל, ארגוני הטרור איחסנו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים בתוך המחסנים.

במחסנים שהושמדו נמצאו רקטות, מטענים, מרגמות, כלי נשק מסוג 'קלאצ'ניקוב' וציוד לחימה נוסף. התקיפות בוצעו במטרה לגרוע את יכולות ארגוני הטרור ב ולסכל כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחות צה"ל.

(צילום: דובר צה"ל)

טרם התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה על מנת לצמצם את הסיכוי לפגיעה בהם, זאת בנוסף לשימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

התקיפות מצטרפות לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. אתמול חיסל צה"ל שלושה מחבלים מארגוני הטרור חמאס וגא"פ שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל והפרו באופן שיטתי את הסכם הפסקת האש. המחבלים חוסלו בתקיפות מהאוויר במרחבי העיר עזה ואלפרקאן.

בין המחבלים שחוסלו: חסאם וליד חסן אבו אלעטא, מפקד במחלקה הרקטית בזרוע הצבאית של ארגון הטרור גא"פ שחוסל בעיר עזה, מגדי מעין יוסף אלאיובי, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור גא"פ שחוסל בעיר עזה, ומחמד אג'א, מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שחוסל במרחב אלפרקאן.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, בעת האחרונה פעלו המחבלים לשיקום יכולות ארגוני הטרור ברצועה וקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. פעילותם זו נעשתה תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש שנחתם בין ישראל לארגוני הטרור ברצועה.

(צילום: דובר צה"ל)
צה"לחמאסשב"כרצועת עזההג'יהאד האסלאמי

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