גולן: חיסול חמינאי היה טעות שלא משרתת את האינטרסים של ישראל

מגיש 'הפטריוטים' נפגש עם דוד ובן דוד של שירי ביבס • הודה כי פגע במשפחות אך טען שהדברים הוצאו מהקשרם | 'זה יצא רע מאוד' (חדשות)

יאיר טוקר