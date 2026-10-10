יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין מכריז לראשונה באופן רשמי על נכונות לתמוך בממשלה חלופית • "נכפה את התנאים שלנו על כל קונסטלציה פוליטית" | דורש תוכנית למיגור פשיעה ועצירת הריסות (פוליטי מדיני)

יוני גבאי