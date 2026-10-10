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שבועיים וחצי לבחירות

יו"ר הרשימה המשותפת מכריז: נהיה רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את נתניהו

יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין מכריז לראשונה באופן רשמי על נכונות לתמוך בממשלה חלופית • "נכפה את התנאים שלנו על כל קונסטלציה פוליטית" | דורש תוכנית למיגור פשיעה ועצירת הריסות (פוליטי מדיני)

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יוני גבאי
כיכר השבת |
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יוסף ג'בארין (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין מכריז הערב (מוצאי שבת) באופן רשמי כי מפלגתו תהיה מוכנה להעניק רשת ביטחון לכל ממשלה שתביא להחלפת הממשלה בראשות בנימין נתניהו. זו הפעם הראשונה שג'בארין מצהיר על כך באופן רשמי וגלוי, בסרטון שפרסם.

"אחרי הבחירות נכפה את התנאים שלנו על כל קונסטלציה פוליטית בישראל", אמר ג'בארין בסרטון. "יש לנו חופש פעולה מלא, ללא מגבלות, כדי להחליף את ממשלת נתניהו, ונשתמש בכל הכלים שעומדים לרשותנו".

ההצהרה מגיעה כאשר נותרו שבועיים וחצי בלבד עד לבחירות, ובעוד הסקרים מצביעים על תיקו בין הגושים.

ג'בארין פירט את התנאים שתציב המפלגה הערבית המשותפת לכל קואליציה פוליטית. לדבריו, המפלגה תדרוש תוכנית פעולה ותקציבית למיגור הפשיעה בחברה הערבית, עצירת מדיניות הריסת הבתים, וכן קידום אופק מדיני להקמת מדינה פלסטינית.
הרשימה המשותפתבחירות 2026יוסף ג'בארין

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