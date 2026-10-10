שמחה ענק בזוטשקא; נכדתו הראשונה של האדמו"ר התארסה

תצפיות צה"ל זיהו עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון, בעקבות התרעה שהופעלה בשעה 19:57 בערב אל עראמשה. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב, אך עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים. אין הנחיות מיוחדות לעורף.

ב. ניסני