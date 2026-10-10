שמחה ענק בזוטשקא; נכדתו הראשונה של האדמו"ר התארסה

מבזקים נוספים
צה"ל זיהה עצם אווירי חשוד בגבול לבנון - סריקות ללא ממצאים
תצפיות צה"ל זיהו עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון, בעקבות התרעה שהופעלה בשעה 19:57 בערב אל עראמשה. כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב, אך עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים. אין הנחיות מיוחדות לעורף.ב. ניסני
פיצוץ רימון רסס בנס ציונה על רקע סכסוך פלילי
דווח על פיצוץ ברחוב השונית בנס ציונה, ללא נפגעים אך עם נזק לרכוש. שוטרי תחנת רחובות פתחו בחקירה, ולפי החשד רימון רסס הושלך לעבר בית פרטי על רקע סכסוך פלילי.קובי רוזן
"הם המשתמטים! הם העריקים!": הראשל"צ הגר"י יוסף במתקפה על ההסתה בתקשורת
במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים', התייחס הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף למתקפות בתקשורת הכללית נגד בני הישיבות: "בחורי הישיבות מצילים את הדור ואת כל ארץ ישראל – יש הסתה נוראה ואיומה" (חרדים)ישי כהן
אישה בת 55 פונתה במצב קשה עם פציעות חודרות בטורעאן
אישה כבת 55 פונתה הערב (שלישי) למרכז הרפואי פוריה במצב קשה, בהכרה, עם פציעות חודרות. האישה הובאה תחילה למרפאה מקומית בטורעאן, ומשם פינו אותה צוותי מד"א לבית החולים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 22:14.קובי רוזן
תסמונת 'בן גביר החרדית'? למה מוטי לייטנר ממשיך לרוץ למרות הסקרים והסיכוי האפסי לעבור? צפו
השבוע בתוכנית: יוסי בן עטר, יוסי סרגובסקי, אריאל שרפר, ד"ר איתי זיו ודביר אפרתי בתוכנית מגזין מקיפה | מאחורי הקלעים של הקמפיינים הסמויים בציבור החרדי, העדויות המטלטלות מגל המחאות נגד הגיוס, הפחד השקט מניידות המשטרה והמומחה שמסביר למה אנשים מוכנים לשלם 380 ש"ח כדי לעשות פילאטיס עם גורי כלבים | דבר השבועמשה מנס
נערה בת 12 נפגעה מרכב בפתח תקווה ופונתה במצב בינוני
נערה בת 12 נפגעה הערב (שלישי) מרכב ברחוב מבצע דקל בפתח תקווה. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים בילינסון במצב בינוני, כשהיא סובלת מחבלות בגב ובראש. הדיווח על התאונה התקבל במוקד 101 בשעה 21:03.קובי רוזן
נעצר חשוד באירוע ירי ברהט שבו נהרג גבר בן 20
גבר בשנות ה-20 נהרג היום באירוע ירי ברהט על רקע סכסוך פלילי בין משפחות. משטרת ישראל עצרה חשוד במעורבות (רהט, בשנות ה-20) ותפסה אמצעי לחימה: רובה M-16, אקדח ותחמושת. מהחקירה עולה כי הסכסוך החל בקטטה והסלים לירי. החשוד הועבר לחקירה וצפויים מעצרים נוספים.קובי רוזן
יו"ר הרשימה המשותפת מכריז: נהיה רשת ביטחון לכל ממשלה שתחליף את נתניהו
יו"ר הרשימה המשותפת יוסף ג'בארין מכריז לראשונה באופן רשמי על נכונות לתמוך בממשלה חלופית • "נכפה את התנאים שלנו על כל קונסטלציה פוליטית" | דורש תוכנית למיגור פשיעה ועצירת הריסות (פוליטי מדיני)יוני גבאי