לאחר עשור של שנות נתק, האדמו"ר מויז'ניץ הגיע הבוקר לניחום אבלים אצל מזכיר מועצת גדולי התורה, הרה"ג ר' יעקב ולצר, היושב שבעה על פטירת אמו ע"ה • מדובר בהיסטוריה של ממש (חסידים)

חיים רוזנבוים