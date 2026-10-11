שני מטעני דמה שחוברו לדגלי אש"ף אותרו באזור בנימין

הזמר הבריטי מגלה בריאיון לחדשות 12: "הייתי רואה את היהודים החסידים וחשבתי שהם נראים מהמם אחת הסיבות שקניתי את הכובע הזה היא כי חשבתי שזה מראה מיוחד" • על הקשר המיוחד שלו ליהדות, סעודות השבת והחגים שחגג במשך עשרות שנים (אנשים)

איציק אוחנה