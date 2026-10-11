שני מטעני דמה שחוברו לדגלי אש"ף אותרו באזור בנימין

מבזקים נוספים
פקחית ביקשה מהנוסע באוטובוס לראות כרטיס - וזה מה קרה לאחר מכן
נוסע תקף פקחית של חברת 'אקסטרא' בקו 60 ופצע את ראשה • הפקחית פונתה לבית החולים והחברה הגישה תלונה במשטרה | אלימות קשה בתחבורה הציבורית (בארץ)קובי אטינגר
הודה בדקירה אך דורש לשנות את האישום: התפתחות דרמטית בפרשת רצח זלקה
הנאשם הודה שהגיע חמוש לזירה ודקר את המנוח • ההגנה דורשת לשנות את האישום מרצח באדישות להמתה בקלות דעת | דיון בבית המשפט המחוזי בלוד (פשע ופלילים)כיכר השבת
צה"ל ושב"כ השמידו תשתיות טרור של חמאס ברצועת עזה
צה"ל ושב"כ תקפו במהלך היממה האחרונה תשתיות צבאיות של חמאס במספר מרחבים ברצועת עזה. בין המטרות שהושמדו: חמ"ל תצפיות במרחב דראג' תופאח ששימש נגד כוחות צה"ל, אתר שיגור רקטות במרחב אלפקראן, ושלושה מחסני אמצעי לחימה. במחסנים אוחסנו עשרות אמצעי לחימה כולל רקטות, מטענים, מרגמות, כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב וציוד נוסף. טרם התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה.ב. ניסני
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 15:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
"ראיתי חסידיים ברחובות": כוכב הפופ הבריטי חשף מאיפה הכובע שלו
הזמר הבריטי מגלה בריאיון לחדשות 12: "הייתי רואה את היהודים החסידים וחשבתי שהם נראים מהמם אחת הסיבות שקניתי את הכובע הזה היא כי חשבתי שזה מראה מיוחד" • על הקשר המיוחד שלו ליהדות, סעודות השבת והחגים שחגג במשך עשרות שנים (אנשים)איציק אוחנה
5 נפגעים בתאונה בין מיניבוס לשני רכבים בירושלים
תאונת דרכים עם מעורבות מיניבוס ושני כלי רכב נוספים אירעה ברחוב בן צבי בירושלים. חמישה אנשים נפצעו באורח קל עד בינוני. שניים מהם, גבר בן 50 ואישה בת 44, פונו לבית החולים שערי צדק לאחר שקיבלו טיפול רפואי ראשוני מצוותי איחוד הצלה.קובי רוזן
נעצרו שני חשודים בחקירה על אלימות קיצונית באזור עקרבה
במסגרת חקירה משותפת של המשטרה ושב"כ בעניין אלימות קיצונית באזור עקרבה לפני כחודש, נעצרו הלילה שני חשודים בגין החשד למעורבותם באירוע. החקירה ממשיכה להתנהל במשותף עם שב"כ והמשטרה הצבאית החוקרת.כיכר השבת
ריב אלים בבית הספר: צעיר בן 19 נכנס פנימה ודקר את אחד התלמידים
צעיר בן 19 פרץ לבית ספר ודקר תלמיד בן 16 בצווארו • האירוע החל בקטטה אלימה בחצר בית הספר בה נעשה שימוש בגז מדמיע • החשוד הגיע עם שותף על קטנוע, שלף חפץ חד ודקר את הקטין • תיעוד מצלמות האבטחה מתעד את הפריצה והבריחה • פרקליטות מחוז צפון הגישה הצהרת תובע לקראת כתב אישום (אקטואלי)קובי אטינגר