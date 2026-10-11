התכתבויות וואטסאפ פרטיות המיוחסות ליונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הופצו היום (ראשון) ברשתות החברתיות. הגורם העומד מאחורי הפרסום בחר להפיץ בשלב זה התכתבויות שניהל אוריך לכאורה עם שבעה אנשים שונים, תוך טענה כי שיחות נוספות יתפרסמו בקרוב.

בשלב זה לא ניתן לקבוע בוודאות מהי רמת מהימנותן של ההתכתבויות, ואוריך מצידו נמנע מלהגיב או להתייחס לאירוע. כמו כן, זהות הגורם העומד מאחורי הדלפת השיחות אינה ידועה כעת.

הדלפת ההתכתבויות מגיעה ימים ספורים לאחר חשיפה ב"כלכליסט", אשר הצביעה על פרצת אבטחה חמורה ופוטנציאלית בחשבונו של היועץ. על פי הדיווח, אוריך חיבר את חשבון הוואטסאפ האישי שלו לשירות חיצוני הפועל מאיחוד האמירויות – צעד שאיפשר גישה מלאה, ישירה ובלתי מוצפנת להתכתבויותיו הרגישות.

החשיפה התאפשרה לאחר שאוריך פיתח כלי מעקב תקשורתי לניטור אזכורים של ראש הממשלה ורעייתו בזמן אמת, באמצעות מודל הבינה המלאכותית Claude של חברת Anthropic. אוריך הציב את קוד התוכנה באתר הפיתוח GitHub, ובכך חשף פרטי גישה שאפשרו לגורמים זרים לחדור לקבוצות וואטסאפ ולשאוב ממנה מידע חסוי.

יצוין כי השירות האמירתי שבו השתמש אוריך כפוף לחוקים המקומיים באיחוד האמירויות, המתירים לרשויות הביטחון שם גישה חופשית למידע ולתוכן הודעות ללא צורך בצו בית משפט. עם זאת, במערכת הביטחון והטכנולוגיה מדגישים כי לא ניתן לקבוע בוודאות אם ההדלפה הנוכחית קשורה באופן ישיר לפרצת האבטחה המדוברת.