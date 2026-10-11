המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית מרחיבה את מאמציה לקראת בחירות האמצע בנובמבר, ומסמנת יעדים חדשים גם באזורים שמרניים הנחשבים למעוזים של הנשיא דונלד טראמפ, כך לפי דיווח חדש | מאחורי המהלך עומדת אסטרטגיה שנועדה לא רק להשיג ניצחונות מפתיעים, אלא גם להקשות על הרפובליקנים לשמור על הרוב שלהם בבית הנבחרים (חדשות, ארה"ב)

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