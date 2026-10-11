בכינוס של דגל התורה שנערך ביום שישי בבית הפוסק הגר"י זילברשטיין נשא נאום הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי על חובת השעה ועל האחריות הגדולה שיש על כל אחד בבחירות.

הרב גלאי התייחס למערכת הבחירות הקרובה וסיפר: "חזרנו עכשיו מהחפץ חיים, בווילנה, והגענו לכאן מהבוקר. אבא זכה ללמוד אצל החפץ חיים, ואף לאכול על שולחנו. אני לא זוכר בחיים שאבא התרגז, או שדיבר רעות על מישהו או נגד מישהו – אלא פעם אחת בלבד שאני זוכר."

הרב סיפר כי "בחיפה, כאשר כולם היו פא"י, (אז היה פא"י ואגודת ישראל), הייתי במדרגות ושמעתי פתאום את אבא שלי צועק. בחיים לא שמעתי אותו מדבר כך. היה שם מישהו שדיבר ואמר הגדולים אומרים להם מה לעשות... – ואז אבא הרים את קולו וצעק עליו: נגד גדולי ישראל אתה לא תדבר! בחיים לא שמעתי אותו כך קודם לכן", תיאר הרב גלאי.

הרב הוסיף בהקשר של הבחירות כי "כל מי שיחשוב שיש לו דעה עצמית – כולם יודעים מה אומרים חז"ל על כך. חזרנו עכשיו מחפץ חיים, ואני מרגיש שזהו המשך ישיר של התפילה שהייתה אצל החפץ חיים. על כך התפללנו שם, שלא יעיזו לחלל את כבוד השם מעלה."

תיעוד חמוד; היניק מפרמישלאן התעטר בבגדי מלוכה קטנים חיים רוזנבוים | 19:22

הרב הסביר כי יש שני דברים. "א', אנחנו מצווים על קידוש השם שמיים, נגד חילול השם שמיים, ואנחנו נצטווינו לשמוע בכל גדולי ישראל בכל הדורות. ואם אין את זה אין שום דבר שיעזור ליהודי להישאר יהודי. אנחנו אין לנו דעה עצמית אף פעם לא. וכל מי ששומע לגדולי ישראל תמיד הצליח ויצליח הלאה. לכן כל אחד, התפקיד שלו, זה להמשיך לעשות מה שחפץ חיים רצה, ומה שגדולי ישראל רצו, שימשיכו לשמוע בכל גדולי ישראל", דברי הגאון רבי שמעון גלאי.