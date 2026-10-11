ההסלמה הביטחונית בחצי האי ערב שברה שיא חדש בעקבות פגיעת טיל חות'י ישירה בנמל התעופה הבינלאומי "ח'אלד" בריאד. הפגיעה גבתה את חייהם של 12 בני אדם – בהם אזרח אמריקאי ואזרחי מדינות ערביות שונות – והותירה אחריה 309 פצועים, לצד השבתה נרחבת של לוח הטיסות הבינלאומי.

בראיון נרחב עם יוסי סרגובסקי, הסביר ד"ר חיים גולובנציץ' כי המתקפה אינה אירוע מקומי מבודד, אלא חלק משינוי אסטרטגי נרחב המערער את היציבות האזורית ומציב את המעצמות בפני הכרעה בלתי נמנעת.

משוואת תגובה חדשה ומאבק על עורקי האנרגיה

לדברי גולובנציץ', התקיפה בריאד מגיעה לאחר שבוע רצוף של שיגורים חות'יים שמטרתם לייצר "משוואת שדות תעופה": סגר תעופתי על סעודיה בתגובה למצור האווירי והימי המוטל על צנעא. מהלך זה מצטרף לניסיונות ההשתלטות של החות'ים על מצר באב אל-מנדב – עורק סחר קריטי שדרכו משנעת סעודיה כ-7 מיליון חביות נפט ביום.

אחרי הפגיעה הקטלנית בשדה התעופה הסעודי: ישראל התבקשה לתקוף בתימן אריה רוזן | 11.10.26

"מצר באב אל-מנדב הוא עורק האנרגיה המרכזי השני בחשיבותו אחרי הורמוז," הדגיש גולובנציץ'. "כאשר מצרי הורמוז כבר נתונים בסגר הדדי, חסימה של באב אל-מנדב מהווה איום ישיר על שווקי האנרגיה העולמיים."

בריתות על הנייר מול מציאות בשטח

בתשובה לשאלתו של סרגובסקי על "ברית מכה" – ההסכם הביטחוני שנחתם לאחרונה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן – הבהיר ד"ר גולובנציץ' כי מדובר בברית הגנתית בלבד שטרם הבשילה לפעולה יזומה:

פקיסטן פרסה כוחות להגנת הגבול הסעודי-תימני וחיזוק מערכי ההגנה.

פרסה כוחות להגנת הגבול הסעודי-תימני וחיזוק מערכי ההגנה. אין כוונה לשלוח כוחות פקיסטניים או טורקיים לפעולה קרקעית התקפית בתוך תימן לצד בעלות הברית של סעודיה.

לשלוח כוחות פקיסטניים או טורקיים לפעולה קרקעית התקפית בתוך תימן לצד בעלות הברית של סעודיה. ארה"ב מעניקה לסעודים גיבוי מודיעיני, אך נמנעת ממעורבות צבאית פעילה ישירה.

גולובנציץ' ציין כי חוסר הנכונות האמריקאית להגן באופן אקטיבי על שותפותיה במפרץ, לצד נסיגת הכוחות מעיראק, מעורר דאגה עמוקה בריאד לגבי עתיד הברית האסטרטגית עם וושינגטון.

טראמפ, איראן והשאלה הישראלית

האירוע הנוכחי, שבו נהרג גם אזרח אמריקאי, עשוי לדברי גולובנציץ' לדחוק את נשיא ארה"ב לפינה לקראת בחירות האמצע (הצפויות בנובמבר). לדבריו, ארה"ב צוברת כוחות במפרץ, והשאלה אינה האם תהיה תקיפה נגד איראן והחות'ים, אלא מתי – בשבועות הקרובים או רק לאחר הבחירות.

בהתייחסו למעורבות הישראלית ולאפשרות של "אור ירוק" אמריקאי לפעולה עצמאית של צה"ל לפני הבחירות בישראל, סיכם ד"ר גולובנציץ' באזהרה ברורה:

"אני לא חושב שישראל צריכה לתת מכה מקדימה עצמאית ללא ארצות הברית לפני הבחירות. זה יהיה צעד מוטעה מאוד. מכה כזו יכולה וצריכה להמתין לאחריהן."

צפו בראיון המלא