מבזקים נוספים
תושבי 'קנה בושם' נהרו עם לפידים בידיהם לחנוכת בית המדרש; צפו בגלריה
בעיר בית שמש נחגגה בעוז מעמד 'הכנסת ספר תורה' ו'חנוכת הבית' לבית המדרש המרכזי בשכונת 'קנה בושם', בנשיאות המרא דאתרא הגה"צ רבי ברוך קליינמן | את ספר התורה תרם הנגיד ר' דוד אייזנבאך | במעמד השתתף הגה"צ רבי אלימלך בידרמן (חסידים)חיים רוזנבוים
התלמיד של הח"ח שכעס רק פעם אחת: הסיפור המיוחד של הגר"ש גלאי - וכך זה קשור לבחירות
הגאון רבי שמעון גלאי סיפר לאחר חזרתו מווילנה על אביו, תלמיד של מרן החפץ חיים שראה אותו כועס פעם בודדת | וכך זה קשור לבחירות (חרדים)חנני ברייטקופף
10 נפגעים בתאונה עם 5 כלי רכב בצומת גבעת כ"ח
תאונת דרכים עם מעורבות חמישה כלי רכב אירעה בצומת גבעת כ"ח. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני ל-10 נפגעים: ילד כבן 5 ונהג כבן 30 נפצעו באורח בינוני, ושמונה נפגעים נוספים נפצעו באורח קל.קובי רוזן
בן גביר מתעמת עם המחבל | פצוע סירב לטיפול מחרדי • צפו
שבע שנים אחרי כתב האישום: מנדלבליט מעיד כעד הגנה | מתקפת טילים בריאד: הרוגים והשבתת שדה התעופה | בן גביר התעמת בכלא עם המחבל שניסה להתנקש בו | השנאה שעיכבה טיפול רפואי: פצוע בארה"ב סירב לעזרה שגילה שהצוות חרדי | זעם וכאוס במשרד הפנים בבני ברק | הרשות להגנת הפרטיות דורשת תשובות מהמשטרה בפרשת מלי וליאל יהלומי | והתיעוד הקיצוני: רגעי קריסת הגשר בנפאל | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
אחרי החשיפה הדרמטית של מנדלבליט: בקשת חנינה עבור נתניהו הוגשה לנשיא
יו"ר הכנסת פנה לנשיא המדינה יצחק הרצוג לאחר עדות מנדלבליט במשפט נתניהו | לדבריו, מנדלבליט חשף פרטים חמורים על פעולות חקירה לא חוקיות | "ההחלטה הצודקת והאמיצה היא מתן חנינה" | הרצוג לא צפוי לקבל את הבקשה (חוק ומשפט)כיכר השבת
מעניין: נתניהו שיגר את תנחומיו לסעודים בהודעה חריגה - זה מה שעומד מאחורי הניסוח
ראש הממשלה נתניהו שיגר היום את תנחומיו לסעודיה לאחר מתקפת הטרור של החות'ים שהביאה למותם של מספר בני אדם בנמל התעופה בריאד | למרות סירובה של סעודיה להכיר בקיומה של מדינת ישראל, בחר נתניהו לשגר הודעת תנחומים מלאה (חדשות)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
מי מנע מהיטלר מלכבוש את ליטא? האמירה ההיסטורית של ה'חזון איש' שחשף הגר"י זילברשטיין
רבה של שכונת 'רמת אלחנן' חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, השתתף שבוע שעבר בשמחת נישואי בתו של הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, במהלך החופה נשא דברים נלהבים ברום גדלותו של זקן החתן והכלה, הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל, וציטט דברים בשמו של ה'חזון איש' | צפו בתיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים