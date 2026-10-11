צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום עזה

בצל ההסלמה מול סעודיה והפגיעה הקטלנית בנמל התעופה בריאד, האמריקנים בדקו אם ישראל תוכל לתקוף את החות'ים בתימן | הרמטכ"ל הזהיר מפני הסלמה אפשרית מול החות'ים ואיראן, שעלולה אף להוביל לדחיית הבחירות בישראל (בעולם)

אריה רוזן