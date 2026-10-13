אחרי שהצהיר כי מיצה את מעורבותו בפוליטיקה, האיש העשיר בעולם חוזר עם השקעה חסרת תקדים | הפעם, גורל השליטה בקונגרס עומד על הפרק (חדשות בעולם)

דני שפיץ