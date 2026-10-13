עשרה פעוטות פיתחו תגובה אלרגית במעון בביתר עילית; מצבם קל

הזירה בביתר עילית ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

כוחות ההצלה הוזעקו הבוקר (שלישי) למעון ברחוב קדושת לוי בביתר עילית בעקבות דיווח על מספר פעוטות שפיתחו תגובה אלרגית, ככל הנראה בעקבות מזון שאכלו.

חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א העניקו סיוע רפואי ראשוני לכעשרה פעוטות והמעון פונה ובהוראת המשטרה נסגר. בתום פעולות ניטור של לוחמי האש, נשללה הימצאות חומרים מסוכנים במקום ולפי החשד מדובר בתגובה כתוצאה מחשיפה למזון. יצוין כי בשלב זה טרם התבררה במלואה הסיבה מה הוביל לתגובה האלרגית של הפעוטות במעון, ובדיקת המקרה נמשכת.

הזירה בביתר עילית ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

יוסי פריד, יצחק טייר וצבי קלאר חובשים ביחידת כח הצלה של איחוד הצלה שהגיעו ראשונים למקום סיפרו: "צוות המעון מסרו כי התינוקות והפעוטות חשו ברע ותסמיני אלרגיה קלים - לאחר שאכלו דג טונה מקופסת שימורים. הענקנו להם סיוע רפואי ראשוני ובשלב זה מצבם מוגדר קל".

עקב נסיבות האירוע הוזעקו למקום גם צוותי חוסן של איחוד הצלה שמסייעים להורים ולבני המשפחות שחשו בחרדה בעקבות ההחלטה על פינוי מתחם הגן עד להנחיית כוחות הכיבוי שניתן לחזור למבנה.

הזירה בביתר עילית ( צילום: מד"א )

במד"א עדכנו כי "חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומבצעים בדיקות רפואיות לכ-10 פעוטות כבני שנה, בהכרה מלאה, עם תסמיני אלרגיה קלים".

מהמשטרה נמסר כי "כוחות משטרה מתחנה עציון במחוז ש"י, כוחות הרפואה ולוחמי האש מתחנה אזורית יהודה של כב"ה שהוזעקו פעלו במקום לבירור נסיבות במקרה. בתום פעולות ניטור של לוחמי האש, שללו הכוחות הימצאות חומרים מסוכנים במקום ולאחר גביית עדויות עולה כי על פי החשד מדובר בתגובה כתוצאה מחשיפה למזון.

"כתוצאה מכך, כוחות הרפואה העניקו טיפול רפואי ל-8 שוהי המקום ופינו שלושה באורח קל (עפ"י גורמי הרפואה) לביה"ח. בשלב זה, המוסד הלימודי נסגר בהוראת המשטרה ודיווח הועבר למשרד הבריאות. נפתחה חקירת המשטרה".

לוחמי האש במעון בביתר עילית ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

מכבאות והצלה לישראל עדכנו כי "לוחמי האש מתחנה אזורית יהודה פועלים בשעה זו באירוע בו פיתחו מספר ילדים תגובה אלרגית. מדובר במוסד חינוכי של כ-150 תלמידים, כאשר באחת הכיתות הילדים פיתחו את התגובה הנ"ל.

"לוחמי האש שהגיעו למקום פעלו לשלילת המצאות חומרים מסוכנים במקום באמצעות תחקור הנוכחים, ושימוש באמצעים טכנולוגיים העומדים לרשות לוחמי האש במקרים אלו. מסתמן כי מדובר בתגובה אלרגית למזון".