9 תינוקות ופעוטות פיתחו תגובה אלרגית במעון בביתר עילית

תופעה חריגה ברשת מעוררת סקרנות: שניים מהביטויים המזוהים ביותר עם המחאה נגד ישראל צנחו בבת אחת, בעוד אזכוריו של מנהיג עולמי זינקו לשיא. מה עומד מאחורי השינוי המפתיע? (חדשות בארץ)

דני שפיץ