סערה במוסד היוקרתי: עובד יהודי פוטר בגלל שלקח חופש בראש השנה

אוניברסיטת הרווארד היוקרתית עומדת במרכזה של תביעה משפטית רגישה ומטלטלת שהוגשה לבית המשפט בניו יורק, במסגרתה טוען עובד יהודי לשעבר כי פוטר מתפקידו הניהולי אך ורק בשל היעדרותו מרחוק במהלך ימי ראש השנה. כך דווח ב-Ynet.

לפי הדיווח, התובע, דניאל ליליינטל, מאשים את הנהלת האוניברסיטה ואת הממונה הישירה עליו באפליה דתית חמורה, ומבקש לקבל פיצויים משמעותיים על אובדן הכנסה, פגיעה קשה במסלול הקריירה שלו ונזק נפשי שנגרם לו בעקבות המהלך.

ליליינטל, ששימש בעבר במשך שמונה שנים כעובד באוניברסיטה, חזר אליה בספטמבר 2024 כדי למלא תפקיד ניהולי מרכזי במרכז לסטטיסטיקה של מחקרי איידס בבית הספר לבריאות הציבור. במסגרת תפקידו היה אחראי על ניהול תקציבים ומענקי מחקר לצד פיקוח ישיר על שישה עובדים - תוך סיכום מראש על עבודה במתכונת של "שלט רחוק" מביתו שבניו יורק. קבלתו לתפקיד נעשתה לאחר הליך מיון קפדני שכלל ראיונות עבודה מול תשעה אנשי צוות שונים, כאשר לאורך כל הליך הקבלה לא עלה נושא דתו או אורח חייו.

מכתב התביעה עולה, כך דווח, כי ימי עבודתו הראשונים של ליליינטל לוו בקשיים טכניים שאינם תלויים בו, ובהם עיכוב בקבלת המחשב הנייד מטעם האוניברסיטה והדרכות שנמשכו מספר ימים. הממונה הישירה עליו, ג'קי בלייק, ציינה בפניו מראש כי תהיה עסוקה בדוחות כספיים ולא תוכל ללוות מקרוב את קליטתו, ואף לא סיפקה לו תוכנית עבודה או יעידי סיום מוגדרים. למרות זאת, כחלק מתיאום ציפיות שגרתי, פנה ליליינטל לבלייק וביקש אישור להיעדר בתשלום בימי ראש השנה, ב-3 וב-4 באוקטובר. המנהלת אישרה את הבקשה במפורש, והוא עדכן כנדרש את עובדיו.

התפנית בעלילה התרחשה, לפי טענת התובע, בעצם ימי החג עצמם. על פי כתב התביעה, כבר ביום הראשון של ראש השנה פנתה בלייק למנהלת משאבי האנוש באוניברסיטה והעלתה בפניה תלונות וחששות בנוגע לתפוקתו של ליליינטל, וזאת לאחר שמונה ימי עבודה בלבד ובלי שניתן לו משוב שלילי כלשהו עד באותו מועד. עם שובו לעבודה ביום שני שלאחר החג, זימנה אותו בלייק לשיחת נזיפה נוקבת, מתחה ביקורת על סגנון הניהול שלו ואף הזהירה אותו באופן ישיר שלא יחשוב שהוא יכול "פשוט לקחת חופש מתי שהוא רוצה" ושלא ייקח עוד חופשות בעתיד.

בימים שלאחר מכן המשיך ליליינטל בשגרת עבודתו, הציג תוכנית עבודה מסודרת לשלושת החודשים הבאים שאושרה על ידי הממונה, נפגש עם כפופיו והשלים את ההכשרות הנדרשות. ואולם, ב-16 באוקטובר, ביום העבודה ה-15 שלו בלבד, פוטר באופן פתאומי בשיחת זום. כאשר שאל את המנהלת האם עשה דבר מה פסול או אם מדובר בלויקוי בתפקודו, השיבה לו בשלילה, אך למחרת נמסר לו ממשאבי האנוש כי פיטוריו נובעים מאי-התאמה ומחוסר בכישורים נדרשים.

לאחר פיטוריו ביקש ליליינטל להגיש תלונה פנימית על אפליה דתית או לערער על ההחלטה, אך הנהלת הרווארד סירבה לאפשר לו לעשות כן בטענה כי מנגנון התלונות מיועד לעובדים פעילים בלבד. ליליינטל מצידו מעיד כי מאז האירוע לא הצליח למצוא משרה מלאה חלופית, ומדגיש כי התאים לתפקיד באופן מוחלט עד לרגע שבו ביקש לממש את זכותו להיעדר בחג יהודי. מנגד, בתגובה למקרה מסרה אוניברסיטת הרווארד כי היא מאפשרת היעדרות בחגים דתיים, בוחנת תלונות של עובדים לשעבר ונוקטת צעדים במידת הצורך, תוך ציון כי טרם הגישה את מענה הרשמי בבית המשפט.