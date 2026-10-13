משרד החינוך: הטיול אושר, תכנון המסלול לא היה בשטח האסור

מבזקים נוספים
הקלטת פרידה מצמררת: צעיר איראני בן 21 מרגיע את אביו לפני התלייה
עלירזא ראיסי הוצא להורג בתלייה בגיל 21 בעוון השתתפות במחאות • בשיחה אחרונה עם אביו הבטיח לפגוש את בן דודו שנהרג במחאות | הדיכוי האכזרי של המשטר באיראן (בעולם)דניאל הרץ
סוכל פיגוע בצפון השומרון: ארבעה מחבלים מהג׳יהאד האסלאמי נעצרו | צפו
ארבעה מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי שתכננו לבצע פיגוע במרחב צפון השומרון נעצרו בידי כוחות צה"ל | צפו ברגעי המעצר (צבא)ב. ניסני
תאונה בכביש 4: רוכב אופנוע נפגע מרכב ליד רעננה
בכביש 4 סמוך למחלף רעננה נפגע רוכב אופנוע מרכב. צוותי מד"א פינו לבילינסון גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלת ראש. התאונה אירעה בשעה 09:39.קובי רוזן
שניות מהאסון: צעירה תיעדה את עצמה והטיל התפוצץ מעליה
תיעוד שהופץ ברשתות מציג רגעים מבהילים בפאתי חרקיב שבאוקראינה: צעירה מצלמת את עצמה, קול חד נשמע לפתע באוויר - ותוך שניות מתרחש פיצוץ עז |המתקפה הקטלנית הותירה הרוגים ופצועים באזור אזרחי (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
בורו פארק: חמישה אדמו"רים השתתפו בשמחת הברית לנינם המשותף
בבורו פארק התקיימה שמחת הברית לנין האדמורי"ם מסערדאהעלי, תולדות יהודה, שבט הלוי וגארליץ, ונכד אבד"ק אמונת ישראל | בשמחה השתתפו חמשת זקני רך הנימול האדמורי"ם בבגדי שבת, אשר כובדו בכיבודים השונים (חסידים)חיים רוזנבוים
התחקיר חושף: זה ככל הנראה העצם הבלתי מזוהה שחדר מלבנון לשטח מדינת ישראל בסוף השבוע
בתום תחקיר מעמיק, בצה"ל מבהירים כי העצם הבלתי מזוהה שהקפיץ את מערכות הגילוי במוצאי שבת אינו כטב"ם או רחפן אלא בלון או התקן שנסחף בתמימות • בצה"ל מגיבים גם לריבוי האזעקות ויירוטי השווא בתקופה האחרונה ומסבירים כי "ההבדל בין רחפן לציפור קטן מאוד - לא לוקחים סיכונים" (צבא וביטחון)ב. ניסני
ביצורים בגרעין, צלפים בגני הילדים: איראן נערכת לנקמת טראמפ
לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", בטהרן חוששים כי טראמפ יחדש את התקיפות לאחר הבחירות ב־3 בנובמבר | תצלומי לוויין חושפים ביצורים סביב מתקני הגרעין, בזמן שהמשטר מגביר את ההיערכות הצבאית והאזרחית (חדשות בעולם)דני שפיץ