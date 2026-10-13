סערה במוסד היוקרתי: עובד יהודי פוטר בגלל שלקח חופש בראש השנה

איך הפך איש הצללים שהקים את המסלולים החרדיים בצה"ל לסיוט של העסקונה המקומית? למה באמת התפוצץ חוק הגיוס, מה קרה בחדרים הסגורים עם גורמים שניסו לשחד אותו, ואיך מפלגת 'הציבור החרדי' כאן כדי להישאר גם לא בבחירות הארציות? • בריאיון מיוחד בפודקאסט 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, חושף מספר 2 במפלגה אשר פרדי את כל האמת מאחורי הקלעים | צפו בריאיון (כיכר FM)

אלי גוטהלף