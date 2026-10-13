מבזקים נוספים
נסע לסיני בלי רשות | הסיפור המלא מאחורי סערת מעצרו של החייל חסיד ויז'ניץ - שהתגייס מרצון
סערת החייל החסידי: על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', מתברר כי החייל התגייס מרצון ונסע לסיני לפני חתונתו ומצא את עצמו מאחורי סורג ובריח • אחרי שביקש להיכלא בכלא 10 ונשלח לענתות, משפחתו זועקת: "הוא לא יכול להתפלל במניין והתנאים קשים, אנחנו חוששים לשלומו הנפשי" • כל הפרטים על הסערה ועל תגובת צה"ל המפתיעה כאן ב'כיכר השבת' (חדשות חרדים)שאול כהנא
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 15:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 15:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
כך שילבו תלמידי הסבא מקלם למדנות עם מוסר בחצר שטרויס
בכ"א חשון תרנ"ט, פנו לומדי "אור חדש" במכתב הכתרה רשמי אל רבי יוסף חיים זוננפלד, רב הישוב הישן בירושלים, בבקשה נרגשת: "שימלא נא חפצנו... להיות לנו לראש מתיבתא ותורה נבקש מפיהו" | רבי יוסף חיים נענה לבקשתם, וקיבל על עצמו את תפקיד ראש הישיבה והמקום החל לפרוח ולשמש "בית ועד" של ממש לחכמי התורה והיראה | פרק 8 (היסטוריה)ישראל שפירא
תצלומי הלווין חושפים: איראן מבצרת את מתקני הגרעין שלה - וזו הסיבה
תצלומי לוויין חושפים סוללות עפר מסיביות סביב נתנז והר המכוש • טהרן מאיימת בתגובה נגד סעודיה והאמירויות | ההיערכות הקדחתנית לקראת עימות אפשרי (בעולם)ב. ניסני
נמל התעופה בגרמניה נסגר: מטוסי קרב ולוחמי קומנדו ליוו מטוס נוסעים
נמל התעופה בנירנברג נסגר לפני זמן קצר • יחידת קומנדו מיוחדת הוזנקה למקום | מטוסי קרב ליוו את המטוס נוסעים עד לנחיתה שעברה בשלום | כל הפרטים (בעולם)דוד הכהן
על שטיח אדום; כך התקבל הרה"צ מבעלזא באשדוד
לרגל שמחת אירוסי ילדו העשירי, החתן אלעזר יחזקאל שרגא רוקח, ערך אביו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח מבעלזא ביקור מרומם בהיכל ישיבת 'ישמח לב' דחסידי בעלזא באשדוד, שם ערך מסיבת 'לחיים' מיוחדת | עם הגעתו נפרס שטיח אדום בכניסה, ובהמשך הסב הרה"צ על כיסא מכובד במרכז שולחן המזרח ועודד את השירה בעוז (חסידים)חיים רוזנבוים
סקר וואלה: גוש השינוי מוביל בחמישה מנדטים על גוש נתניהו
סקר חדש של אתר וואלה מצביע על יתרון של חמישה מנדטים לגוש השינוי על פני גוש נתניהו. על פי הסקר, בני גנץ לא עובר את אחוז החסימה.כיכר השבת
יחידת אתג"ר וצה"ל הרסו משחטת אופנועים בקלקיליה
יחידת אתג"ר הרסה בשיתוף צה"ל משחטת אופנועים בקלקיליה שהוכרזה לפני מספר חודשים. הכוחות מצאו במקום מאות חלקי אופנועים החשודים כגנובים. לאחר שבדיקה העלתה כי המשחטה משמשת לאורך זמן לסחר בכלי רכב, נחתם צו הריסה והמקום נהרס. ההריסה בוצעה במסגרת שינוי מדיניות באשר להליך המנהלי כלפי משחטות.קובי רוזן