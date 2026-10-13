אוצר בוטני: 300 שתילים מיסתוריים נתפסו אצל רופא שחזר מחו״ל

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס בריאיון ליחסו לרבנים, והדגיש כי אינו מוכן להתבטא נגד רבנים: "אני מוציא רבנים מהסיפור הזה, הם לא פוליטיקאים. לא אגיד מילה אחת על שום רב" (פוליטי)

קובי אטינגר