אוצר בוטני: 300 שתילים מיסתוריים נתפסו אצל רופא שחזר מחו״ל

מבזקים נוספים
אסון נורא: טנדר ריק הידרדר לאחור בחנייה וריסק אדם שנלכד תחתיו
גבר בן 68 נהרג כשמשאית טנדר חונה וללא נהג החלה לנוע לאחור ורמסה אותו באתר עבודה ביישוב בלאוולט שבמחוז רוקלנד, ניו יורק, סמוך למונסי • המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה הקטלנית ובודקת אפשרות של תקלה מכנית או טעות אנוש (בעולם)חזקי שטרן
בן גביר: "על רבנים אני לא מדבר; יגידו עליי מה שיגידו, אני מכבד רבנים"
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס בריאיון ליחסו לרבנים, והדגיש כי אינו מוכן להתבטא נגד רבנים: "אני מוציא רבנים מהסיפור הזה, הם לא פוליטיקאים. לא אגיד מילה אחת על שום רב" (פוליטי)קובי אטינגר
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
תביעת ענק נגד פעיל המחאה שטען שיאיר נתניהו הכה את אביו - ראש הממשלה
בנו של ראש הממשלה הגיש תביעת לשון הרע נגד פעיל המחאה עמי דרור, בעקבות קרוב ל-30 פרסומים שבהם יוחסו לו מעשי אלימות כלפי אביו וטענות נוספות (משפט)משה כהן
בן גביר הזמין את בנט לעימות, בנט ניסה להתחמק; "נוכל נשאר נוכל" | צפו
במהלך פגישת מסדרון היום בכנסת התפתח עימות בין השר לביטחון לאומי ליו"ר ביחד • בן גביר הזמין את בנט לעימות אחד על אחד: "מי שעשה ממשלה עם מנסור עבאס זה אתה" | התיעוד (פוליטי מדיני)קובי אטינגר
פריז: בחוץ - הפגנות סוערות; בפנים - מאות בחורי ישיבות במעמד מרגש | תיעוד
כ-400 בחורי ישיבות התכנסו למעמד סיום ישיבות בין הזמנים • לראשונה בצרפת: חלוקת מאות מעילי חורף והכרזה על הקמת ת"ת חדש | מפגן מרשים של כבוד התורה (עולם הישיבות)חנני ברייטקופף
"הפתיע אותי": ה-AI שבונה דיוורים ודפי נחיתה כמעט לבד - עכשיו בחינם
הוא בסך הכול רצה לשלוח דיוור ללקוחות. אבל מה שהמערכת החדשה ידעה לעשות מעבר לזה הפתיע אותו: דפי נחיתה, אוטומציות ומערך שיווק שלם שכמעט עובד לבד. עכשיו הפיתוח המותאם לציבור החרדי מגיע עם הטבה מיוחדתחני שטיין
רופא ניסה להבריח דרך נתב"ג 300 שתילים מתאילנד - והסתבך קשות
בודקי המכס גילו בחמש מזוודות כ-300 שתילים של בננה ושרך • הרופא טען שהשתילים לגינתו הפרטית | נפתחו הליכים משפטיים (בארץ)בני סולומון