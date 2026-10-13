אוצר בוטני: 300 שתילים מיסתוריים נתפסו אצל רופא שחזר מחו״ל

רופא ממרכז הארץ ניסה להכניס לישראל מאות שתילים ללא האישור הנדרש, אך המשלוח נעצר בידי מפקחי משרד החקלאות. הנוסע נחקר בידי חוקרי המכס ונפתחו נגדו הליכים משפטיים.

רופא ממרכז הארץ שהגיע מתאילנד מצא את עצמו בהסתבכות מול הרשויות, לאחר שניסה להכניס לישראל כ־300 שתילים ללא אישור משרד החקלאות.

על פי הודעת הרשויות, השתילים נתפסו והוחרמו בידי מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת. הנוסע הועבר לחקירה בידי חוקרי המכס בנמל התעופה בן גוריון, ובהמשך נפתחו נגדו הליכים משפטיים.

מאחורי האכיפה עומד חשש משמעותי: הכנסת צמחים ושתילים ממדינות זרות ללא בדיקות ואישורים מתאימים עלולה להוביל לחדירת מזיקים ומחלות צמחים לישראל, לפגוע בחקלאות המקומית ולסכן גידולים חקלאיים.

לפי נהלי משרד החקלאות, יבוא של תוצרת צמחית מחייב עמידה בדרישות הרלוונטיות, ובמקרים המתאימים קבלת רישיון יבוא ואישור לשחרור המשלוח. הדרישות נועדו לאפשר בדיקה מקצועית של הצמחים ולמנוע כניסת נגעים העלולים להתפשט בישראל.

בשלב זה לא נמסרו פרטים על סוג השתילים שנתפסו, מטרת הבאתם לישראל או העונש הצפוי לנוסע. גם לא פורסם אם השתילים נשאו סימנים למזיקים או למחלות.