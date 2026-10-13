בכ"א חשון תרנ"ט, פנו לומדי "אור חדש" במכתב הכתרה רשמי אל רבי יוסף חיים זוננפלד, רב הישוב הישן בירושלים, בבקשה נרגשת: "שימלא נא חפצנו... להיות לנו לראש מתיבתא ותורה נבקש מפיהו" | רבי יוסף חיים נענה לבקשתם, וקיבל על עצמו את תפקיד ראש הישיבה והמקום החל לפרוח ולשמש "בית ועד" של ממש לחכמי התורה והיראה | פרק 8 (היסטוריה)

ישראל שפירא