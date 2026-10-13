בעוד שבועיים מהיום יצעדו מיליוני אזרחים בישראל לבחור את המפלגה המועדפת עליהם, שתייצג אותם נאמנה בכנסת | מה משמעות האותיות בפתק הקלפי וכיצד הן נבחרות? מדוע לא נכתב בפתק שם המפלגה? האות שנבחרה בתחרות ריצה והאות שמעולם לא הייתה בקלפי | סקירה מרתקת (בחירות)

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