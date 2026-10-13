ליבו של פעוט חזר לפעום בדרך לבית החולים באשקלון

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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
חרדים סייעו בחקירה: כך פוענחה פריצת ענק בשווי רבע מיליון דולר
אריקון פרינג מטקסס הואשם בפריצה לעסק בלייקווד ובגניבת ציוד בשווי רבע מיליון דולר • המשטרה שיבחה את שיתוף הפעולה עם ארגון "שומרים" • החקירה נמשכת לאיתור מעורבים נוספים (חרדים, בעולם)נחמן שטרנהרץ
ילדה בת 12 נפגעה מרכב בחיפה ופונתה במצב בינוני
ילדה הולכת רגל בת 12 נפגעה מרכב ברחוב דניה בחיפה. הילדה נחבלה בראשה ובגפיים וקיבלה טיפול ראשוני בזירה מצוותי איחוד הצלה. היא פונתה לבית החולים רמב"ם במצב בינוני.קובי רוזן
גבר בן 34 פונה במצב בינוני עם פציעות חודרות בטירה
גבר בן 34 פונה לבית החולים מאיר במצב בינוני לאחר שנפצע בטירה. הפצוע הובא למרפאה מקומית בשעה 17:22 עם פציעות חודרות, וצוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו להמשך טיפול.קובי רוזן
מפכ"ל המשטרה ביקר במטה איחוד הצלה בירושלים
מפכ"ל המשטרה דני לוי, מפקד מחוז תל אביב חיים סרגרוף וראש אגף המבצעים דוד פילו ערכו היום ביקור במטה הארצי של איחוד הצלה בירושלים. הביקור נועד להעמיק את שיתוף הפעולה המבצעי בין הגופים ולחזק את המוכנות המשותפת בשגרה ובחירום. במהלך הביקור סיירו הבכירים במרכז השליטה והבקרה וקיבלו סקירה על מערכות הזנקת המתנדבים והיכולות המבצעיות של הארגון. רגע מרגש נרשם כאשר הרב חיים סאסי, מתנדב משדרות שנפצע בשבעה באוקטובר בעת הצלת שוטרים, שיתף בסיפור גבורתו.קובי רוזן
נערה בת 12 נפגעה מרכב בחיפה - מצבה קשה
נערה בת 12 נפגעה היום (17:07) מרכב ברחוב דניה בחיפה. צוותי מד"א מפנים אותה לבית החולים רמב"ם במצב קשה, עם חבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
ילדה בת 4 נפגעה מרכב ברהט ופונתה במצב בינוני
ילדה בת 4 נפגעה מרכב ברחוב סלאח אלדין ברהט. הילדה נחבלה בראשה וצוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול ראשוני בזירה. היא פונתה לבית החולים סורוקה במצב בינוני.קובי רוזן
תינוק בן שנה במצב בינוני לאחר נפילה מגובה בעמק יזרעאל
תינוק בן שנה נפל היום (17:12) מגובה של כחצי מטר ביישוב במועצה האזורית עמק יזרעאל. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן