ליבו של פעוט חזר לפעום בדרך לבית החולים באשקלון

מפכ"ל המשטרה דני לוי, מפקד מחוז תל אביב חיים סרגרוף וראש אגף המבצעים דוד פילו ערכו היום ביקור במטה הארצי של איחוד הצלה בירושלים. הביקור נועד להעמיק את שיתוף הפעולה המבצעי בין הגופים ולחזק את המוכנות המשותפת בשגרה ובחירום. במהלך הביקור סיירו הבכירים במרכז השליטה והבקרה וקיבלו סקירה על מערכות הזנקת המתנדבים והיכולות המבצעיות של הארגון. רגע מרגש נרשם כאשר הרב חיים סאסי, מתנדב משדרות שנפצע בשבעה באוקטובר בעת הצלת שוטרים, שיתף בסיפור גבורתו.

קובי רוזן