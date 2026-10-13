מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00

"שלום רב, השעה 18:00, באולפן אריאל שרפר, עם סיכום יומי של מבזקי חדשות כיכר FM

הילולת מרן זצ"ל

ערב הילולת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, יו"ר ש"ס אריה דרעי האיר את דמותו המיוחדת של מורו ורבו. בראיון מיוחד לאתר כיכר השבת שחזר דרעי את הימים האחרונים במחיצת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, את ההתיעצויות המרובות עם הרופאים ואת הבטחה להמשיך את דרכו של מרן בכל מפעלותיה של תנועת ש"ס. "הייתי נותן היום הכל בשביל לראות שוב את החיוך הזה" אמר דרעי- והראיון המלא עם ישי כהן- באתר כיכר השבת.

צועדים לבחירות

בעוד שבועיים יצאו המוני אזרחים בישראל לבחור את המפלגה המועדפת עליהם לכנסת. מה משמעות האותיות בפתק הקלפי וכיצד הן נבחרות? מדוע לא נכתב שם המפלגה על הפתק? באתר כיכר סקירה מרתקת על האות שנבחרה בתחרות ריצה והאות שמעולם לא הייתה בקלפי.

דריכות איראנית

תצלומי לוויין חדשים חושפים את ההיערכות האיראנית במתקני הגרעין בנתנז והר המכוש. תצלומים אלו מראים סוללות עפר מסיביות שהוקמו סביב המתקנים. טהרן מאיימת בתגובה נגד סעודיה והאמירויות, והאזור נערך לקראת עימות אפשרי.

שיעים רוצים שלום

סקר מפתיע שפורסם בלבנון מראה כי רוב מוחלט של השיעים במדינה, המזוהים באופן מסורתי עם חיזבאללה, תומכים בהסכם עם ישראל. בנוסף, רוב השיעים שהשתתפו בסקר הלבנוני הביעו תמיכה מפתיעה בפירוק חיזבאללה מנשקו ובהעברתו לידי המדינה.

נס באשקלון

פעוט שהיה בחוסר הכרה ובמצב אנוש כתוצאה מנפילה מגובה באשקלון שב לחיים במהלך הדרך לבית החולים. צוותי מד"א שנלחמו על חייו דיווחו כי לבו שב לפעום בדרך לבית החולים והמשיכו לטפל בו במסירות עד להגעה למחלקת טיפול נמרץ. נסיבות נפילת הפעוט נחקרות.

תחזית מזג האוויר

מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. לקראת סוף השבוע ייתכנו גשמים מקומיים ברוב האזורים

עד כאן מבזקי חדשות כיכר FM להיום. המבזק הבא ישודר מחר בשעה 10:00 בבוקר. להשתמע."