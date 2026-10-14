בן גביר: אין לי מה לחפש בממשלת אחדות עם אייזנקוט

נפתלי בנט תקף בחריפות את השרים סמוטריץ' ובן גביר בכנס התאחדות התעשיינים. לדבריו, בראיונות לתקשורת הזרה שואלים אותו עליהם והוא נאלץ "להגן על הדרעקס והטמטום שלהם". בנט קרא: "תפסיקו!"

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