ילד בן 7 נפצע בינוני בהתהפכות טרקטורון בירושלים

מבזקים נוספים
תיעוד קשה ואלים מהאוטובוס: מכה את הפקחית בעוצמה ובורח החוצה
תושב נתניה בשנות ה-40 לחייו נעצר בחשד שתקף באלימות קשה פקחית עירונית בתוך אוטובוס ציבורי בעת שמילאה את תפקידה • תיעוד מצלמות האבטחה חושף את רגעי התקרית האלימה • החשוד הסגיר את עצמו לאחר מצוד משטרתי (בארץ)קובי רוזן
לה פן מבטיחה להפסיק את הסיוע הצרפתי לאוקראינה אם תיבחר
מארין לה פן, המועמדת המובילה לנשיאות צרפת, הודיעה לעיתון פייננשל טיימס כי תפסיק את הסיוע הכספי לאוקראינה תוך שישה חודשים מכניסתה לתפקיד. לה פן הוסיפה שתתנגד להצטרפות אוקראינה לאיחוד האירופי ותבחן מחדש את הסנקציות על רוסיה. לטענתה, צרפת אינה יכולה להרשות לעצמה סיוע בהיקף כזה, והיא מתחה ביקורת על העימות האנרגטי בין אירופה למוסקבה.קובי אטינגר
סוכלה מיליציית טרור ביהודה - נעצרו 5 קטינים ונתפסו כלי נשק
יחידת 'חץ יהודה' והשב"כ סיכלו מיליציית טרור בשם 'גדודי סיעיר' שפעלה בכפר סיעיר שבמרחב יהודה. נעצרו חמישה קטינים בני 15 החשודים בהקמת הקבוצה ובביצוע פעילויות חבלניות, ביניהן תלישת דגלי ישראל, השלכת בקבוקי תבערה ויידוי אבנים לעבר כלי רכב ונקודות התיישבות, והצתת חורש בסמוך למקומות מיושבים. בפעילות נוספת בכפר בית אולא נתפסו אקדחים, תחמושת ועשרות אלפי שקלים, וחשוד נעצר. כמו כן נעצר חשוד שפרץ מחסומי משטרה וניגח ניידת במהלך מנוסתו.קובי רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
הלך הטמו | האיראנים מפרסמים: הספינה שהותקפה שוקעת - ואלפי חבילות מפוזרות במים
משמרות המהפכה פרסמו סרטונים של ספינה שהותקפה בלב ים והחלה לשקוע | בתיעוד האיראני ניתן לראות אלפי חבילות מפוזרות על פני המים (חדשות)כיכר השבת
המועמד הרפובליקני מזהיר את החסידים: "ישרפו את הישיבות"
הקלטות שחשף ה'ניו-יורק טיימס' מפגישה סגורה בברוקלין מגלות: ברוס בלייקמן הזהיר מנהיגים חסידיים מפני תרחיש של שריפת ישיבות ואלימות קשה • המועמד הרפובליקני תקף את המושלת הוקול ואת ראש העיר ממדאני – והזהיר מאירועים קשים ממהומות קראון הייטס • בסאטמר זועמים: "הפחדה פוליטית" (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
התמונה שכבשה את הלב; האדמו"ר פשט את בגדי האדמו"רות והלבישם על נכדו הילד
המונים נהרו השבוע בלייקווד לשמחת נישואי החתן נכדו של האדמו"ר מניקלשבורג, בן לבנו הרב אברהם יואל יונגרייז, עב"ג הכלה מגזע קודש לבית סטרעטין | מחזה מעניין לכד את עיני המשתתפים בשמחה, כאשר האדמו"ר, המוכר מאוד בגישתו המקרבת, האוהבת והלבבית לכל יהודי באשר הוא, נצפה פושט את בגדי האדמו"רות שלו באמצע החתונה ומלבישם על נכדו הקטן (חסידים)חיים רוזנבוים
צה"ל חושף: ארגוני צדקה מסווים פעלו עבור חמאס והחזית העממית | 5 נעצרו
כוחות הביטחון פשטו על משרדי 'אדאמיר' ברמאללה ו'האגודה האיסלאמית' ביטא • חמאס דרש 10,000 ש"ח למשאית והעביר כספים למחבלים | הפעולות הממוקדות (צבא וביטחון)דוד הכהן