ילד בן 7 נפצע בינוני בהתהפכות טרקטורון בירושלים

מארין לה פן, המועמדת המובילה לנשיאות צרפת, הודיעה לעיתון פייננשל טיימס כי תפסיק את הסיוע הכספי לאוקראינה תוך שישה חודשים מכניסתה לתפקיד. לה פן הוסיפה שתתנגד להצטרפות אוקראינה לאיחוד האירופי ותבחן מחדש את הסנקציות על רוסיה. לטענתה, צרפת אינה יכולה להרשות לעצמה סיוע בהיקף כזה, והיא מתחה ביקורת על העימות האנרגטי בין אירופה למוסקבה.

קובי אטינגר