"מזמור לתודה": התגובה החריגה של הזוכה בדירה בירושלים

שנים, 8 דירות יוקרה שניתנו במתנה ו-8 זוכים שונים: "הגרלת החלומות" של עם ישראל חי הושקה לא מכבר, זו הפעם התשיעית ברציפות. זה הזמן לחזור לרגע השיא של ההגרלה אשתקד. רגע דרמטי ובלתי נשכח.

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אנו רגילים לשמוע על זוכים בהגרלות השונות שמופתעים, מגיבים בפרץ שמחה בלתי נשלט, ובמקרים מסוימים אף קופאים מרוב הלם. אולם אצל הזוכה ב"הגרלת החלומות" של השנה שעברה, אריה לוריא, זה נשמע קצת אחרת…

לוריא, אברך נשוי בן 22 מניו יורק, קיבל את טלפון הזכייה בהפתעה גמורה, אולם שמר על קור רוח נדיר. הדבר הראשון שבחר לעשות בתגובה היה לעצור הכל ולקרוא את פרק ק' בתהילים, "מזמור לתודה", מילה במילה. הנוכחים במקום נותרו המומים.

לא בכדי בחר אריה להודות לה' באותם רגעים. השיחה הזאת התבררה כשיחה ששינתה את חייו. בעקבות הזכייה החליט לעלות לישראל ולהעתיק את מגוריו לירושלים עיר הקודש.

"נולדתי בארצות הברית, משתדל לעשות את רצון ה', יושב ולומד כל היום", הוא מספר בשיחה שנערכה עמו בסלון הדירה שבה זכה.

זכית בדירה, בדירה הזאת. איך אתה מרגיש?

"מאושר! אין כמוני".

ואיך אשתך?

"מאושרת עוד יותר".

חשבת שתזכה?

"האמת שלא. אני לא חשבתי שאני אזכה. קיבלתי את הטלפון… השתנו לי החיים. הכול השתנה. ככה פתאום יש לי דירה".

חלומות מתגשמים

כאמור, לא מכבר הושקה "הגרלת החלומות" התשיעית במספר, והפעם היא מגיעה עם חידושים והפתעות מיוחדות: דירת היוקרה בירושלים זוכה לשדרוגי עיצוב, הגרלות בונוס על 15 אלף דולר במזומן יתקיימו לאורך הדרך, ולצידן חידוש מסקרן במיוחד - "כרטיס הסופר", שמאפשר לזוכה לקבל את הדירה עם ריהוט ומוצרי חשמל בשווי 25 אלף דולר, בתוספת 70 שקלים בלבד להזמנה כולה (גם ברכישת 100 כרטיסים).

אז האם אתם תהיו אלה שיקבלו את הטלפון המיוחל? תחשבו כבר מעכשיו על התגובה…

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