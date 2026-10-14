סוכלה מיליציית טרור ביהודה - נעצרו 5 קטינים ונתפסו כלי נשק

המונים נהרו השבוע בלייקווד לשמחת נישואי החתן נכדו של האדמו"ר מניקלשבורג, בן לבנו הרב אברהם יואל יונגרייז, עב"ג הכלה מגזע קודש לבית סטרעטין | מחזה מעניין לכד את עיני המשתתפים בשמחה, כאשר האדמו"ר, המוכר מאוד בגישתו המקרבת, האוהבת והלבבית לכל יהודי באשר הוא, נצפה פושט את בגדי האדמו"רות שלו באמצע החתונה ומלבישם על נכדו הקטן (חסידים)

חיים רוזנבוים