מכה נוספת לוינטר: ההתבטאויות של המועמדת במקום השלישי נחשפות

מעיין שרמן, אם החטוף רון שרמן הי"ד שנהרג בשבי, תקפה את ראש הממשלה בביקורו בבאר שבע: "בגללך המחדל, רצחת לי את הילד" • "3 שנים שהוא בורח ממני, סוף סוף יש לי את הכבוד לפגוש אותו פנים מול פנים" (בארץ)

יאיר טוקר