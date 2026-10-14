מכה נוספת לוינטר: ההתבטאויות של המועמדת במקום השלישי נחשפות

מבזקים נוספים
בתקציב חריג: עסקת ענק בין ארצות הברית למשרד הביטחון | כל הפרטים
משרד הביטחון הישראלי והפנטגון האמריקני חתמו על העסקה לרכש 12 מסוקי אפאצ׳י מתקדמים עבור צה״ל, מתוצרת חברת ״בואינג״ האמריקנית (ביטחון)ב. ניסני
האם השכולה קיללה את נתניהו בקניון ותקפה קשות: "רצחת לי הילד"
מעיין שרמן, אם החטוף רון שרמן הי"ד שנהרג בשבי, תקפה את ראש הממשלה בביקורו בבאר שבע: "בגללך המחדל, רצחת לי את הילד" • "3 שנים שהוא בורח ממני, סוף סוף יש לי את הכבוד לפגוש אותו פנים מול פנים" (בארץ)יאיר טוקר
ילד בן 10 נפגע קשה מפיצוץ מחזורית בביתר עילית
שוטרי תחנת עציון הוזעקו לביתר עילית בעקבות פיצוץ ושריפה של מחזורית. מהפרטים הראשוניים עולה כי המחזורית עלתה באש ועצם עף ממנה ופגע בילד כבן 10 ששהה בסמוך. הילד נפגע באורח קשה. כוחות המשטרה נמצאים בזירה יחד עם לוחמי האש וחוקרים את נסיבות האירוע.קובי רוזן
צעיר בן 25 נפצע בינוני בתאונת עבודה בדבוריה
צעיר בן 25 נפצע במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית במהלך עבודתו בדבוריה. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 16:07. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים העמק.קובי רוזן
מי בכה בדמעות שליש ביום הולדתו? השיחה המרתקת של הפוסק עם האדמו"ר מצאנז
לאחר חודש תשרי המפרך ועבודת הקודש, יצא הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, לימי מנוחה במגדל מגורים בנתניה שמשקיף אל הים • השבוע הגיע האדמו"ר מצאנז למעון האכסניה לרגל יום הולדתו ה-74, וניהל עם פוסק הדור שיחה מלבבת על משמעותו הנשגבה של היום והנהגת רבו זצ"ל • א. אייזנבאך מגיש תיעוד מרהיב וכן תמלול השיחה (חסידים)חיים רוזנבוים
ילד כבן 10 נפצע אנוש בפיצוץ בביתר עילית
ילד כבן 10 נפצע אנושות בפיצוץ בביתר עילית. נהג אמבולנס של איחוד הצלה שנסע באזור שמע קול פיצוץ עז, ירד מהרכב והבחין בילד מחוסר הכרה עם חבלות קשות בגופו. הנהג ביצע פעולות החייאה והילד פונה לבית החולים הדסה עין כרם במצב אנוש.קובי רוזן
קטין בן 17 נחקר בחשד לתקיפה על רקע גזעני בנמל יפו
משטרת ישראל פתחה אמש בחקירה בעקבות דיווח על אירוע אלימות בנמל יפו. לפי החשד, אדם הותקף בעת שצעד עם חברו. שוטרי תחנת יפו איתרו וחקרו קטין בן 17 החשוד במעורבות באירוע. בסיום החקירה שוחרר החשוד בתנאים מגבילים.קובי רוזן
ילד בן 10 במצב אנוש עם כוויות קשות בביתר עילית
צוותי מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבית החולים הדסה עין כרם ילד בן 10 במצב אנוש. הילד סובל מחבלה רב מערכתית וכוויות קשות בגופו, ומבוצעות בו פעולות החייאה.קובי רוזן