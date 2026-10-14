ילוד פונה במצב קשה לאחר לידה בבית בירושלים

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי אמר על העם הישראלי: "הישראלים הם עם בעל חוסן בלתי רגיל. אין להם את הגישה הזאת של 'אוי ואבוי, תראו אותנו, אנחנו תחת מצור'. הם אומרים: 'אוקיי. אנחנו תחת מצור. אוקיי. הם מנסים להרוג אותנו אבל אנחנו מוכנים לקראתם...נשיב מלחמה שערה'."

קובי אטינגר