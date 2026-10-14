שריפה במפעל אינטל בקריית גת - 3 נפגעים קשה

ראש הממשלה התראיין בכאן 11 והגיב לתביעת הדיבה של רונן בר, דחה האשמות על ידיעה מוקדמת על הטבח ב-7 באוקטובר • התייחס לפרשת יונתן אוריך: "לא היה לו שום מידע ביטחוני" • התנגד להקמת ועדת חקירה ממלכתית: "הכול חוץ מממלכתית" • על המשפט הפלילי: "לא חושב שתפרו לי תיק – אני יודע" (בארץ)

יוני גבאי