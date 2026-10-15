אחרי הפרסום על מהנדס סעודי שהואשם בריגול, כעת מתבררים פרטים חדשים | כפי שדווח, מהנדס סעודי חשוד בהתקנת מכשיר הקלטה בחדר ישיבות חסוי | שאל צ'אטבוט כיצד לבנות מכשיר ולהפעילו מרחוק | הפרטים המלאים מכתב האישום (בעולם)

כיכר השבת