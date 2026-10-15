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מכה כואבת לפוטין: אוקראינה תקפה - והשמידה 6 מטוסי קרב מתקדמים | כך נראה הרגע

אוקראינה הודיעה הלילה על מבצע צבאי מוצלח במסגרתו הצליחה להשמיד שישה מטוסי קרב מתקדמים מדגם Su-34M | מדובר במכה קשה עבור רוסיה בשווי של כמה עשרות מיליוני דולרים בבת אחת (בעולם) 

כה
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התקיפה הלילית
התקיפה הלילית (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

אוקראינה הודיעה היום (חמישי) כי פגעה בשישה מטוסי קרב-הפצצה רוסיים מדגם Su-34M בתקיפה לילית על בסיס חיל האוויר בוריסוגלבסק, במחוז וורונז' שברוסיה. מדובר במטוסים המשמשים את מוסקבה, בין היתר, לתקיפת עמדות אוקראיניות ויישובים הסמוכים לקווי החזית באמצעות פצצות אוויר מונחות.

על פי הודעת הצי האוקראיני, התקיפה בוצעה בלילה שבין רביעי לחמישי באמצעות מערכת הטילים החופית „נפטון”, מתוצרת אוקראינה. בצבא האוקראיני טענו כי נגרם נזק לששת המטוסים, וכן הושמד ציוד טכני המשמש לתמיכה בפעילות האווירית בבסיס. עוד דווח על שריפה משמעותית ועל פיצוצים נוספים בשטח המתקן.

החשיבות של הפגיעה האפשרית נעוצה בתפקידם של המטוסים במערך התקיפות הרוסי. מטוסי Su-34M מסוגלים לשאת כמה פצצות אוויר מונחות ופצצות נפץ במשימה אחת, לצד טילים מסוגים שונים. רוסיה משתמשת בהם באופן תדיר לתקיפות נגד כוחות אוקראיניים ולפגיעה ביישובים הסמוכים לחזית. פגיעה במספר מטוסים מסוג זה עשויה לצמצם את יכולתה להפעיל כוח אווירי בגזרות מסוימות.

לפי דיווחים נוספים, בסיס בוריסוגלבסק משמש בין היתר מרכז אימונים ומתקן הקשור לפעילותן של יחידות חיל האוויר הרוסי. על פי דיווח של אתר Euromaidan Press, המבוסס על דיווחים אוקראיניים, בשלב מסוים בשנת 2026 שימש הבסיס גם כתחנת מעבר לתדלוק ולחימוש מטוסים שיצאו לתקיפות באוקראינה.

המתקן כבר היה בעבר יעד לתקיפות אוקראיניות: ביולי 2026 הותקף הבסיס באמצעות כטב"מים, ולפי דיווחים שפורסמו לאחר מכן, נגרם נזק למתקן לאחסון דלקים. גם ביולי 2025 הותקף מרכז האימונים לטייסים שבבסיס.
ולדימיר פוטיןמלחמת רוסיה-אוקראינהמלחמת רוסיה אוקראינהחיל האוויר הרוסי
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