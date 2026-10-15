משרד הבריאות מבטל הנחיה לימודים חלופיים בקריית אתא

יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הטיל היום פצצה פוליטית בפוסט שפרסם באיקס | אם הסקרים כיום אפילו קרובים להיות נכונים, אחרי אמירתו של ליברמן לא קיימת קונסטלציה אפשרית לממשלת איזנקוט | כל הפרטים (חדשות)

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