נציבות שירות המדינה הנחתה את משרדי הממשלה לחדד את האיסור הקיים על העסקת מי שלא הסדירו את מעמדם הצבאי | המערכת הממוחשבת תבדוק את הנתונים מול צה"ל ותמנע את השלמת הליך הקליטה | מועמדים שייבחרו לתפקיד יקבלו חמישה ימים להסדרת מעמדם בטרם תישקל ביטול זכייתם (חרדים)

כיכר השבת