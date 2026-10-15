מבזקים נוספים
בתוך ימי השלושים; גדולי ישראל הספדו את זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל
בהיכל ישיבת המקובלים 'השלום' התכנסו המונים לעצרת הספד והתעוררות בראשות הראשלצ"ים, אדמו"רים וראשי ישיבות, לזכרו של זקן המקובלים, הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל | הרבנים הדגולים ספדו את האי גברא רבא יקירא, חסידא ופרישא | כמו כן פקדו בני המשפחה את קברו בבית העלמין בסנהדריה (חרדים)חיים רוזנבוים
למחבלים יש יותר זכויות: ההנחיה המקוממת החדשה - נגד לומדי התורה
נציבות שירות המדינה הנחתה את משרדי הממשלה לחדד את האיסור הקיים על העסקת מי שלא הסדירו את מעמדם הצבאי | המערכת הממוחשבת תבדוק את הנתונים מול צה"ל ותמנע את השלמת הליך הקליטה | מועמדים שייבחרו לתפקיד יקבלו חמישה ימים להסדרת מעמדם בטרם תישקל ביטול זכייתם (חרדים)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
גולן: לא רק נתניהו פסול, אלא כל מפלגה שהייתה בקואליציה הנוכחית
חבר הכנסת אלי גולן טען כי לא רק ראש הממשלה נתניהו פסול, אלא כל מפלגה שהייתה חלק מהקואליציה הנוכחית. הדברים נאמרו בהתייחסות להצהרות של אביגדור ליברמן.כיכר השבת
נתניהו מודה לראשונה בקולו ששוחח עם נשיא סוריה - זה היה נושא השיחה | צפו
ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף כי שוחח באופן אישי עם נשיא סוריה אחמד א-שרעא במהלך פגישה עם בכירי העדה הדרוזית בירכא | נתניהו על השיחה: "הייתה קצרה מאוד, חדה מאוד - והטבח נפסק" (חדשות)כיכר השבת
תאונה בין רכב לקטנוע ברחובות - רוכב פונה במצב בינוני
תאונה בין רכב לקטנוע אירעה ברחוב פנחס בן דוד קפרא ברחובות. רוכב הקטנוע, בן 30, קיבל טיפול ראשוני מחובשי איחוד הצלה ופונה לבית החולים קפלן. מצבו מוגדר קל עד בינוני.קובי רוזן
הכי קרוב לאטום: הכירו את מואב - אם כל הפצצות האמריקניות
הבוקר דווח כי ארה"ב שוקלת לעשות שימוש ב"אם כל הפצצות" הקונבנציונליות שארצות הברית מחזיקה ברשותה | המדובר בפצצה קונבנציולנית הפועלת באמצעות חומר נפץ ולא באמצעות גרעין, והיא הגדולה ביותר שארה"ב מחזיקה בארסנל שלה (חדשות)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר