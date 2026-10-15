גדי איזנקוט הגיב בעקיפין להצהרת ליברמן כי לא יתמוך בממשלת מיעוט גם לתקופת מעבר. איזנקוט אמר: "אסור להמשיך מצב מופרע שדרעי שולח חיילים למותם ונכדיו משתמטים". ליברמן הצהיר קודם לכן: "לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט גם לתקופת מעבר".

כיכר השבת