צה"ל תקף אתמול בצפון רצועת עזה וחיסל את מחמד מחמד עבד אלחאלק חלה, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל במהלך הטבח ב-7 באוקטובר. המחבל שימש כמפקד במטה ייצור אמצעי לחימה וקידם את ההתעצמות הצבאית של הארגון. בתקיפה נוספת אתמול במרחב ח'אן יונס חוסל אחמד גברין תופיק דלחאן, מחבל בזרוע הצבאית של גא"פ. שני המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וניסו לשקם את יכולות הארגון תוך הפרת הפסקת האש.

ב. ניסני