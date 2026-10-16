מבזקים נוספים
הסוקר שלמה פילבר חוזה: "גוש הימין ינצח בבחירות עם 61-64 מנדטים"
הסוקר והפרשן הפוליטי מפרסם ניתוח מקיף שבועיים לפני הבחירות • טוען כי הסקרים מטים את התמונה לטובת 'ישר' | "400,000 מצביעי ליכוד לא נעלמו - המשקיפים של השמאל יפגשו אותם בקלפיות" (פוליטי)יוני גבאי
פועל במצב אנוש לאחר נפילה מגובה של 3 קומות בבית שמש
פועל כבן 30 נפצע באורח אנוש הבוקר (08:14) לאחר שנפל מגובה של כ-3 קומות באתר בניה ברחוב תלמוד בבלי בבית שמש. צוותי מד"א מבצעים במקום פעולות החייאה ומעניקים טיפול רפואי.קובי רוזן
אישה בת 54 נפצעה בינוני בתאונה בין אוטובוס ושני רכבים ברעננה
אישה בת 54 נפצעה הבוקר (07:25) במצב בינוני בתאונת דרכים ברחוב אחוזה ברעננה. התאונה אירעה בין אוטובוס לשני כלי רכב. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים מאיר עם חבלות בפלג גופה העליון.קובי רוזן
פועל נהרג לאחר שנפל מגובה באתר בניה בבית שמש
פועל כבן 30 נהרג לאחר שנפל מגובה כתוצאה מקריסת פיגום באתר בניה ברחוב תלמוד בבלי בבית שמש. חובשי איחוד הצלה ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות, אך מותו נקבע בזירה עקב אופי הפציעות הקשות.קובי רוזן
צה"ל חיסל מפקד חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ומחבל מגא"פ
צה"ל תקף אתמול בצפון רצועת עזה וחיסל את מחמד מחמד עבד אלחאלק חלה, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל במהלך הטבח ב-7 באוקטובר. המחבל שימש כמפקד במטה ייצור אמצעי לחימה וקידם את ההתעצמות הצבאית של הארגון. בתקיפה נוספת אתמול במרחב ח'אן יונס חוסל אחמד גברין תופיק דלחאן, מחבל בזרוע הצבאית של גא"פ. שני המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל וניסו לשקם את יכולות הארגון תוך הפרת הפסקת האש.ב. ניסני
צה"ל חיסל מפקד חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ומחבל מגא"פ
מחמד עבד אלחאלק חלה חוסל בצפון עזה • שימש כמפקד במטה ייצור אמצעי לחימה | פעולות ממוקדות נגד מחבלים שהפרו את הפסקת האש (צבא וביטחון)ב. ניסני
פועל בן 30 נפל למוות מפיגום בבית שמש - מותו נקבע בזירה
פועל כבן 30 נפל מפיגום בגובה שלוש קומות באתר בניה ברחוב תלמוד בבלי • צוותי החירום ביצעו פעולות החייאה מתקדמות | נקבע מותו במקום (בארץ)דוד הכהן
מבצע התיישבותי דרמטי: 700 איש הקימו הלילה יישוב מול עזה
למעלה מ-700 איש הגיעו באישון לילה והקימו את 'חלוצי עזה' • משפחות שכולות ופצועי מלחמה הצטרפו למהלך | תנועת נחלה דורשת מהממשלה להעתיק את היישוב לתוך הרצועה (בארץ)כיכר השבת