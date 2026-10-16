אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: אהבה שקדמה לחשבון | צפו

מבזקים נוספים
ילדה בת 8 נפצעה בינוני בתאונת דרכים ברחובות
ילדה בת 8 נפצעה היום (13:54) במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב ברחוב הדקל ברחובות. הילדה סובלת מחבלות בגפיים. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים קפלן.קובי רוזן
אליאנה תדהר חושפת: "גם אני לא עובדת בשבת" • מה דעתה על התחזקות בעלה?
השחקנית חשפה בריאיון כי גם היא מקפידה שלא לעבוד בשבת • בעלה לי בירן מניח תפילין ומתפלל | "הוא הרבה יותר רוחני ממני" (ברנז'ה)איציק אוחנה
"השינוי בדרך": איזנקוט וגנץ מגיבים לליברמן - "לא נילחץ מרעשי רקע"
יו"ר ישר! מבטיח ניצחון של למעלה מ-61 מנדטים ציוניים • גנץ תוקף: "ליברמן לא עשה עשרה אחוזים ממה שעשינו למען המדינה" | 11 ימים לפני הבחירות הגורליות (פוליטי מדיני)יוני גבאי
איזנקוט: לא ייסלח למי שלא יתעלה לגודל השעה בגלל אינטרסים אישיים
גדי איזנקוט תקף את אביגדור ליברמן וציין כי "לא ייסלח למי שלא יתעלה לגודל השעה בגלל אינטרסים אישיים".כיכר השבת
גבר כבן 40 נפצע קשה בתאונת דרכים בנתניה
גבר כבן 40 נפצע היום (12:17) במצב קשה לאחר שנפגע מרכב ברחוב הרצל בנתניה. הוא סובל מפגיעה רב מערכתית. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו.קובי רוזן
"נתניהו מהפנט את ראשי גוש השינוי": יועץ אסטרטגי חושף את האקסיומה המופרכת
יועץ אסטרטגי לניהול משברים מסביר מדוע ראשי גוש השינוי משותקים • "אני מהמר שוינטר יפרוש בשל הבטחות לתפקיד שר בכיר" | לדברי רונן צור: "אין בגוש מנהיג נבחר שהציבור הולך אחריו" (פוליטי)כיכר השבת
במפתיע: הצעירות החרדיות שנעצרו בפולין בחשד להברחת גת שוחררו בערבות
לאחר 3.5 חודשי מעצר בתנאים קשים, בית המשפט בקרקוב הורה על שחרורן בערבות • הצעירות נעצרו ביוני עם 100 ק"ג גת במזוודות | עורך דין: 'הופתעתי מההחלטה' (חדשות חרדים)כיכר השבת
11 ימים לבחירות: מי חתם על הסכם עודפים, מי נשאר לבד והעימות בין הנדל לוינטר | "טמטום קולוסלי"
חמישה הסכמי עודפים כבר נחתמו, כולל ההסכם המסורתי בין המפלגות החרדיות| בן גביר נותר ללא מפלגה שותפה, גנץ מסביר מדוע לא חותם עם אף מפלגה | העימות בין הנדל לוינטר, בשאלה מי פנה למי - והביקורת החריפה על החלטת עוצמה יהודית (פוליטי)קובי ישראל