אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: אהבה שקדמה לחשבון | צפו

חמישה הסכמי עודפים כבר נחתמו, כולל ההסכם המסורתי בין המפלגות החרדיות| בן גביר נותר ללא מפלגה שותפה, גנץ מסביר מדוע לא חותם עם אף מפלגה | העימות בין הנדל לוינטר, בשאלה מי פנה למי - והביקורת החריפה על החלטת עוצמה יהודית (פוליטי)

קובי ישראל