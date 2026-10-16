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בחירות 2026

"השינוי בדרך": איזנקוט וגנץ מגיבים לליברמן - "לא נילחץ מרעשי רקע"

יו"ר ישר! מבטיח ניצחון של למעלה מ-61 מנדטים ציוניים • גנץ תוקף: "ליברמן לא עשה עשרה אחוזים ממה שעשינו למען המדינה" | 11 ימים לפני הבחירות הגורליות (פוליטי מדיני)

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יוני גבאי
כיכר השבת |
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ליברמן בכנס בחירות (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)

יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, פרסם היום (שישי) הודעה מפורטת בה הוא מבקש מהציבור המייחל לשינוי "להתעלם מהספינים ולהרים ראש לעבר הניצחון הגדול". ההודעה מגיעה על רקע התקפות חריפות מצד שותפו לגוש, , שהאשים אותו בתכנון להקים ממשלה עם נתניהו והחרדים.

"אנחנו 11 ימים לפני הבחירות הגורליות מאז קום המדינה", כתב איזנקוט. "ברגע היסטורי כזה לישראל, נדרשים קור רוח ומיקוד במטרה". הוא הבהיר כי עבור ניצחון זה הוא פועל ללא הפסקה, "להביא עוד ועוד מצביעים שמאסו בהשתמטות, בפילוג ובשקרים של שלטון נתניהו לבחור הפעם דרך אחרת".

איזנקוט הדגיש כי המשימה שלו היא להבטיח "הכרעה ברורה של למעלה מ-61 מנדטים ציוניים של שינוי". לדבריו, "זו חייבת להיות המשימה של כל מי שרואה עצמו חלק מגוש השינוי והתקווה ומי שרוצה להחליף את הנהגת ה-7.10, שאסור שתמשיך בתפקידה ולו יום אחד נוסף".

יו"ר ישר! הזהיר כי "אחרי המחירים הכבדים ששילמנו, עם ישראל לא יסלח לפוליטיקאים שלא יתעלו לגודל השעה, בגלל כיסא ואינטרסים אישיים, וימנעו את החלפת ממשלת ה-7.10". הוא הוסיף: "עליי, כפי שהוכחתי כל חיי, אפשר לסמוך".

איזנקוט סיכם את דבריו בקריאה לציבור: "עם ישראל המבקש שינוי - תרימו ראש. לא להילחץ מרעשי רקע. השינוי בדרך! בקרוב מאוד תהיה כאן מנהיגות שאפשר להאמין לה ולסמוך עליה. זו חובתנו וזה בנפשנו. עבורי זהו ציווי עליון. ישראל בעוד 11 יום תהיה ישראל טובה יותר. אני מתחייב".

גדי איזנקוט (צילום: אוליבייה פיטוסי/פלאש90)

במקביל, יו"ר כחול לבן פרסם תגובה חריפה לליברמן. "30 שנה בפוליטיקה הישראלית, וליברמן לא עשה עשרה אחוזים ממה שגדי איזנקוט ואני עשינו למען מדינת ישראל", כתב גנץ.

גנץ טען כי "מאז שחשפתי את התוכנית שלו להקים ממשלת מיעוט עם בנט והמפלגות הערביות, הוא בלחץ ויורה לכל הכיוונים". הוא הוסיף: "ליברמן, ההתקפות שלך לא יסתירו את המבוי הסתום שאליו אתה מוביל את ישראל".

יו"ר כחול לבן הדגיש כי "יש רק פתרון אחד: ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. ורק כחול לבן יכולה להביא אותה". הוא סיכם: "מצביעים אחדות. מצילים את המדינה".

התגובות מגיעות על רקע התקפה חריפה שפרסם ליברמן נגד איזנקוט, בה האשים אותו בתכנון להקים ממשלה עם נתניהו והחרדים. ליברמן טען כי איזנקוט "שותה קולות בתוך הגוש כדי להגיע לעמדת כוח מול הליכוד", והזהיר כי "הפטור מגיוס לא יבוטל - מה שהיה הוא שיהיה".

על פי סקר שפורסם אתמול, מפלגת ישר! בהובלת איזנקוט עולה ל-26 מנדטים - שיא חדש בסקרי הערוץ. העלייה מגיעה בעיקר על חשבון שותפיו הפוטנציאליים לגוש: ביחד בהובלת נפתלי בנט יורדת ל-11 מנדטים, וישראל ביתנו יורדת ל-9 מנדטים.

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