יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, פרסם היום (שישי) הודעה מפורטת בה הוא מבקש מהציבור המייחל לשינוי "להתעלם מהספינים ולהרים ראש לעבר הניצחון הגדול". ההודעה מגיעה על רקע התקפות חריפות מצד שותפו לגוש, יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שהאשים אותו בתכנון להקים ממשלה עם נתניהו והחרדים.

"אנחנו 11 ימים לפני הבחירות הגורליות מאז קום המדינה", כתב איזנקוט. "ברגע היסטורי כזה לישראל, נדרשים קור רוח ומיקוד במטרה". הוא הבהיר כי עבור ניצחון זה הוא פועל ללא הפסקה, "להביא עוד ועוד מצביעים שמאסו בהשתמטות, בפילוג ובשקרים של שלטון נתניהו לבחור הפעם דרך אחרת".

איזנקוט הדגיש כי המשימה שלו היא להבטיח "הכרעה ברורה של למעלה מ-61 מנדטים ציוניים של שינוי". לדבריו, "זו חייבת להיות המשימה של כל מי שרואה עצמו חלק מגוש השינוי והתקווה ומי שרוצה להחליף את הנהגת ה-7.10, שאסור שתמשיך בתפקידה ולו יום אחד נוסף".

יו"ר ישר! הזהיר כי "אחרי המחירים הכבדים ששילמנו, עם ישראל לא יסלח לפוליטיקאים שלא יתעלו לגודל השעה, בגלל כיסא ואינטרסים אישיים, וימנעו את החלפת ממשלת ה-7.10". הוא הוסיף: "עליי, כפי שהוכחתי כל חיי, אפשר לסמוך".

איזנקוט סיכם את דבריו בקריאה לציבור: "עם ישראל המבקש שינוי - תרימו ראש. לא להילחץ מרעשי רקע. השינוי בדרך! בקרוב מאוד תהיה כאן מנהיגות שאפשר להאמין לה ולסמוך עליה. זו חובתנו וזה בנפשנו. עבורי זהו ציווי עליון. ישראל בעוד 11 יום תהיה ישראל טובה יותר. אני מתחייב".