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השחקנית וכוכבת הילדים אליאנה תדהר חשפה בריאיון ל'ישראל היום' כי גם היא מקפידה שלא לעבוד בשבת, והתייחסה לתהליך ההתחזקות הרוחנית של בעלה, הזמר והשחקן לי בירן.

"גם אני לא עובדת בשבת", מסרה תדהר בריאיון למאיה כהן. לדבריה, ההחלטה מאפשרת לה להקדיש זמן איכות למשפחתה ולבנם המשותף נבו. בהמשך הריאיון התייחסה תדהר לדרך הרוחנית של בעלה: "אני לגמרי מאמינה שאנחנו לא פה סתם. לי הרבה יותר רוחני ממני, אולי כי הוא מתרגל את זה", אמרה. "מה זה להניח תפילין ולהתפלל? מה זה 'מודה אני' ו'שמע ישראל'? את הדבר הזה, של להיות בהכרת תודה, הוא עושה בתרגול שאני לא עושה", הוסיפה תדהר. מה חיפש השחקן עודד מנסטר בבית המדרש? יאיר טוקר | 12:20 "לא חווייתי דבר כזה": הזמר והיוצר חשף מה גרם לו לשמור שבת איציק אוחנה | 15.10.26 כזכור, לי בירן סיפר בעבר על תהליך ההתקרבות שלו לדת וליהדות. בריאיון שהעניק ל'קשת 12' הוא אמר: "אני לא עובד בשבת. זו החלטה שקיבלתי לפני כמה שנים, לאו דווקא מהמקום של הדת, אלא ממקום של היהדות".

בירן סיפר כי ההחלטה שלו להפסיק לעבוד בשבת הגיעה ממקום של צורך ב"פוס משחק": "אתה חייב פוס משחק, אחרת אתה כל הזמן במרדף, אז אני החלטתי שאני לא עובד בשבת".

בריאיון נוסף שהעניק לפודקאסט 'מתוך השבר', בירן סיפר על הפעם הראשונה שבה נכנס לבית כנסת כשהיה בן 18-19: "אף פעם לא הייתי - נכנסתי ונשארתי שם עד היום, אני הייתי כל כך לא קשור, שהרגשתי הכי קשור בעולם".

"זה מרגש אותי מאוד", אמר בדמעות של התרגשות. "מה שגרם לי לשבת שם ולהישאר שם עד היום, זה זה שכשנכנסתי, היה בן אדם שפתח ספר, והראה לי באיזה פסוק הם נמצאים".

- צילום: צילום: 'All-in - הבית של הפודקסטים' 10 10 0:00 / 2:43 ( צילום: צילום: 'All-in - הבית של הפודקסטים' )

בירן ציין כי ההחלטה שלו להפסיק לעבוד בשבת התאפשרה גם בזכות עומר אדם, שהציב דרישה דומה למפיקי ה'פסטיגל': "עומר אדם הגיע, ופתאום הפסטיגל שומר שבת, אז עומר אדם שהוא איש יקר, היה שליח של משהו יותר גדול וזה פגש אותי במקום אחר".

לי בירן השתתף בעבר באירועים של ארגון 'ותן חלקנו' בנשיאותו של הרב חיים דוד קובלסקי, ובפרויקטים מוזיקליים של אמנים מתחזקים שלומדים ביחד שיעור גמרא שבועי.