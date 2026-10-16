צה"ל חיסל ראש חוליית נוח'בה שפשט למחנה רעים ב-7 באוקטובר

ראש הממשלה נתניהו הגיב להאשמות שהשמיע נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה נגד ישראל בנאומו באירלנד. אובמה טען בנאום כי "אם הגישה של ישראל היא 'עכשיו, כשאנחנו החזקים ביותר והמתקדמים ביותר מבחינה טכנולוגית באזור, הביטחון שלנו תלוי בכך שפשוט נעשה כל מה שנראה לנו נחוץ, ניקח כל מה שאנחנו רוצים ולא נוותר..."

קובי אטינגר