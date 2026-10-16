נתניהו מגיב לאובמה: תקף את ישראל בנאום באירלנד

מאות פלסטינים הגיעו הבוקר לעימות עם ישראלים באזור הכפר אבו פלאח בבנימין. בתיעוד מהמקום נראים מחבלים יורים זיקוקים ומיידים אבנים לעבר ישראלים. כוח מג"ב הגיע למקום ופיזר את המעורבים. במהלך העימותים נפצעו מספר פעילים. מועצת בנימין טענה כי הרשות הפלסטינית הובילה את האירוע בחסות המסיק, וכי ניידות של הרש"פ פעלו במקום למרות שמדובר בשטח B שבו האחריות הביטחונית היא של ישראל.

קובי אטינגר